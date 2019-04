El Gobierno entra en funciones sin límite de tiempo

El gobierno de Pedro Sánchez entra el domingo en funciones sin límite de tiempo. Desde la celebración de las elecciones, el Ejecutivo solo puede dedicarse a la gestión de asuntos ordinarios sin tomar decisiones de calado. Aunque la media de constitución de gobierno no había sobrepasado los 45 días en más de tres décadas, tras los comicios de diciembre de 2015 se abrió una excepción. Ningún partido alcanzó una mayoría parlamentaria suficiente para que su candidato pudiera ser investido por lo que hubo que celebrar elecciones seis meses después y el gobierno de Mariano Rajoy se mantuvo en funciones 315 días.

El deseo del gobierno de Pedro Sánchez es que “lo antes posible” se constituya un gobierno que estén plenitud de funciones para tomar decisiones y llevar las riendas del país. Así lo ha expresado la ministra portavoz, Isabel Celaá, que ha comparecido junto a las titulares de Economía y Sanidad, Nadia Calviño y María Luisa Carcedo, respectivamente, para dar cuenta de las últimas decisiones del Gobierno. No ha respondido a ninguna pregunta con fondo político en seguimiento de la orden de la Junta Electoral Central que prohíbe emitir juicios propios de partido y no de Gobierno. “Ya saben lo que el gobierno opina sobre la ultraderecha”, ha sido la única licencia que se ha tomado Celáa, cuando le han preguntado por la invitación del líder del PP, Pablo Casado, a que Vox entre en un gobierno que eventualmente pudieran formar también con Ciudadanos.

Sí ha dado por supuesto que los ciudadanos tienen información y elementos de juicio suficientes para decidir el domingo “su futuro y qué tipo de país quieren”. Nada ha querido aventurar sobre plazos salvo la seguridad de que este domingo en torno a las diez y media de la noche se conocerán los resultados, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, lo que convierte el sistema español de recuento en uno de los más eficientes y rápidos del mundo, ha recalcado.

El bloqueo institucional que se produjo en España en diciembre de 2015 no ha motivado suficientemente a los partidos para acordar una modificación de la ley electoral de manera que haya alguna manera de desenredar la situación con plazos. Con el sistema actual, si un candidato no se presenta a la investidura no empieza a correr el plazo para que puedan de nuevo convocarse elecciones. En aquella ocasión fue Pedro Sánchez quien se presentó, para que empezara a correr “el reloj de la democracia”, a sabiendas de que iba a perder porque no tenía el apoyo de Unidos Podemos ni de parte de los grupos independentistas.

Tras las elecciones del domingo el único plazo establecido es el 21 de mayo para que se constituyan las Cortes y elija a sus Mesas. Mientras tanto, el Gobierno seguirá siendo el de Pedro Sánchez, en funciones.