Elecciones generales: último día de la campaña electoral en directo

EL PAÍS

Fernández Vara, junto a Sánchez. El secretario regional del PSOE y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que, si la gente no quiere que haya pactos o "dudas" o que el PSOE "tenga que acordar con nadie", que voten a una formación como el PSOE que "ha estado al lado de España" cuando el país "lo ha necesitado". "Si la gente no quiere que haya pactos, que nos voten; si la gente no quiere que haya acuerdos, que nos voten; si la gente no quiere que haya dudas, que nos voten; si la gente no quiere que el PSOE tenga que acordar con nadie, que nos voten", ha recalcado Vara, para quien, votando el próximo domingo, se transformará dicho voto "en toneladas de ilusión para cambiar la vida de las personas". Así lo ha señalado durante un acto de campaña del presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez en Badajoz ante unas 1.500 personas. (EP)