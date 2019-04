Iglesias: “A la derecha se la frena protegiendo a los comunes”

Pablo Iglesias parecía la liebre en esta carrera electoral al 28-A. Marcó el camino en la primera etapa de la campaña a un ritmo discreto. A partir de los debates, cambió de papel. Fue subiendo las pulsaciones hasta el cierre de de esta noche en el que se acerca a su marca de 2016. No hay posibilidad de sorpasso como entonces, pero la sensación de remontada está entre los aproximadamente 5.000 asistentes -según la organización- que participaron en el acto de cierre en Madrid.

Después de repetir durante dos semanas que “los dueños de las grandes corporaciones tienen más poder que un diputado”, Iglesias cerró con un mensaje de esperanza. Lo dijo primero en Valladolid, antes de llegar a Madrid. “El domingo es un día extraño: es ese día en que el voto de uno de vosotros vale igual que el de Botín”, dijo.

Mantuvo hasta el final la idea de que Pedro Sánchez puede pactar con Ciudadanos. Esta posible coalición es para Iglesias “un Gobierno de derechas”. Por esta razón, parte de su discurso se sustenta en convencer a ese indeciso que no sabe si volver al socialismo tras haber apostado por Podemos en las últimas generales. “La gente progresista y también mucha gente que pensaba votar a Sánchez se ha dado cuenta de que su voto no es una garantía para que se apliquen políticas de izquierda”, afirmó en Valladolid arrogándose esta capacidad. Mitin tras mitin el candidato de Unidas Podemos apuntala esta idea metiendo en la ecuación a “los poderosos”. “Después llegan los poderes económicos y le dicen [a Sánchez]: ‘¡Con el coleta no, con Rivera!”, recreó.

Iglesias decidió cambiar su estrategia con Vox al final de la campaña. El nombre del partido de extrema derecha no ha aparecido en sus discursos, pero las referencias han ido creciendo. “Es a través de la protección de los comunes como se frena a la extrema derecha”, aseguró. Su edición de mano de la Constitución también desapareció en la despedida.

En el cierre de la campaña, la número dos del partido y pareja de Iglesias, Irene Montero, puso un toque personal a su discurso, que combinó con los nuevos aires de la formación: “Ser padres nos ha hecho creer en que la Luna tiene que bajar ya. Lo necesitamos. Que la esperanza venza al miedo. A la derecha se la vence blindando derechos sociales”.