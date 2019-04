La prensa internacional alerta del auge de Vox y de la inestabilidad política tras el 28-A

No solo Bruselas ve con preocupación el auge de Vox y la inestabilidad política que pueden traer los resultados del 28-A. Varios de los principales medios de comunicación internacionales, como BBC, Financial Times, Le Monde, Politico, The Economist, The Guardian o Foreign Policy, han alertado estos días de la irrupción de la extrema derecha en España, uno de los países que había resistido la tentación del nacionalpopulismo hasta ahora, y de la posibilidad de que se repitan los comicios, que ya son los terceros en cuatro años.

La BBC ha destacado la lucha en España entre los partidos tradicionales y el auge de la extrema derecha. "La crisis catalana y el crecimiento de Vox han cambiado el debate en la política española", señala el medio británico, que también apunta a que una coalición de tres partidos —en referencia a PP, Ciudadanos y Vox— es poco probable. Además, la BBC cree que es posible un pacto de Ciudadanos con el PSOE, a pesar del veto que la formación liderada por Albert Rivera le ha puesto a los socialistas.

El Financial Times, uno de los diarios económicos de referencia mundial, ha ido más lejos y ha pedido el voto para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección. El periódico británico ha publicado este viernes un editorial en el que defiende la gestión del líder socialista "por su moderación" y alerta de que una alianza de las tres derechas provocaría un aumento de las tensiones regionales, en referencia a la situación en Cataluña. "[Sánchez] se ha mantenido moderado y con altura de miras durante la campaña, lo que debería darle dividendos electorales y ponerle en posición de ganar los comicios", dice el FT, que considera que el PSOE logrará un buen resultado, pero que necesitará a Podemos y al PNV para gobernar. El diario también descarta que los socialistas se apoyen con los independentistas catalanes.

El editorial del FT se suma a la petición la semana pasada del semanario liberal The Economist, que solicitó a los españoles darle al PSOE “una mayoría para gobernar" en las elecciones del 28 de abril. "Más parálisis política no le sentará bien a España", afirmaba el influyente medio británico en su número del 17 de abril, en el que alertaba de que "las señales" apuntan a que esa parálisis "que ahora atenaza a España puede empeorar".

La prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy publicó hace unos días un artículo en el que afirmaba que las elecciones pueden deparar un escenario en el que el próximo Gobierno de España quede influenciado por un "partido xenófobo" —en referencia a Vox— o bajo amenazas constantes de los separatistas catalanes. La publicación considera que un Ejecutivo con apoyo de la extrema derecha o de los independentistas "sería un peligro considerable para la democracia española", aunque matiza que el peligro de recabar apoyos de partidos secesionistas sería la peor opción para los inversores. Además, también alerta de la posible inestabilidad política y del riesgo de repetición de elecciones, como ya ocurrió tras los comicios de diciembre de 2015, tras los que no fue posible conformar un Ejecutivo y se volvieron a convocar las urnas en junio de 2016: "Una repetición de este drama político llegaría en el peor momento, con la economía española todavía recuperándose de la crisis financiera que empezó en 2008".

Para Foreign Policy, teniendo en cuenta la situación de la política española, es "comprensible" que los ciudadanos apuesten por un pacto de centro que agrupe a PSOE y Ciudadanos. "Tal coalición podría terminar con el estrangulamiento de los independentistas catalanes y mantener a Vox lejos de las instituciones", escribe la revista en el artículo. En otro análisis, publicado este miércoles, alertan de que la situación de inestabilidad, con tres elecciones en cuatro años, pueden ser el preludio de otros comicios debido a la dificultad de alcanzar mayorías y acordar pactos en un escenario político tan fragmentado.

El principal diario de Francia, Le Monde, también publica este viernes una tribuna de opinión en la que alerta del auge de Vox, un partido radical: "¿Qué ha cambiado? Sin duda el proceso de independencia catalana", señala el diario para explicar el crecimiento que la mayoría de encuestas dan a esta formación nacionalpopulista. "Vox es también la única formación en España que aboga por la suspensión de las autonomías, por el retorno a un modelo de estado unitario y la prohibición de los partidos independentistas", escribe el periódico.

Politico, el prestigioso medio estadounidense de información política, también ha publicado estos días un artículo sobre la revolución que ha causado en la derecha española la irrupción de varias formaciones. Este medio destaca que el nuevo líder del PP, Pablo Casado, ha llevado su discurso a temas como el aborto o la inmigración y que ha flirteado con el nacionalismo español con una retórica de guerra que, para algunas opiniones, tiene más que ver con la "ola populista que está surgiendo en todo el mundo que con el tono moderado de su predecesor, Mariano Rajoy". Y Politico añade: "El desplazamiento a la derecha de Casado es una reacción a los cambios que han sacudido la política española", en referencia a que el PP tiene que competir ahora con la irrupción de Vox.

Este mismo argumento es el que ha usado hace unos días The Guardian, que considera que "el crecimiento de Vox, impulsado sobre todo por la crisis catalana pero también por las guerras culturales del feminismo, la corrección política y la centralización, ha provocado pánico en PP y Ciudadanos, mandando a ambos partidos hacia la derecha".