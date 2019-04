Un grupo de juristas quiere impedir que una hermandad sevillana saque en procesión un fajín de Franco

El fajín rojo que luce la Virgen de la Caridad de la hermandad sevillana del Baratillo se ha convertido en el último objeto de polémica a pocas horas de que arranque la Semana Santa en la ciudad. La prenda, que pertenecía al dictador Francisco Franco, fue regalada a la hermandad en el año 2000 por su hija, amiga íntima de varios de sus miembros, y ya había salido en el palio en años anteriores. Sin embargo, en esta ocasión, representantes del grupo Sociedad Andaluza de Juristas 17 de Marzo han presentado una denuncia a la Fiscalía de Sevilla solicitando que se le retire el cinto porque su exhibición podría constituir un delito de odio. La hermandad ha comunicado a este diario que no van a pronunciarse sobre esta reclamación. El Ministerio Público debe ahora decidir si la admite a trámite y, en su caso, si pide medidas cautelares al juez.

Los denunciantes entienden que la presencia del fajín constituye una exaltación del franquismo prohibida por el apartado "c" del artículo 510.1 del Código Penal. Consideran, según el escrito que presentaron a la Fiscalía el pasado miércoles, que "la exhibición pública en lugar de máximo honor de una prenda militar que será paseada por la ciudad como objeto de suprema devoción", entra dentro de la tipificación de enaltecimiento recogida en el citado artículo. "Al pertenecer dicha prenda al dictador que accedió ilegítimamente al poder a raíz del golpe de Estado de 1936, debe entenderse que el enaltecimiento se refiere al autor de numerosos delitos de lesa humanidad, cometidos con ocasión de un conflicto armado contra numerosas personas en razón de su ideología, religión o creencias", expone la Sociedad Andaluza de Juristas 17 de Marzo en su denuncia.

#PriostíaBaratillo | 📷 ¡Buenos días, hermanos! Así aparece ya el paso de palio de María Santísima de la Caridad en su Soledad con la candelería totalmente fundida.

El #MiércolesSanto2019, cada vez más cerca... pic.twitter.com/ztDkIVMyF7 — Hermandad del Baratillo (@HdadBaratillo) 6 de abril de 2019

La asociación, muy activa en la defensa de derechos civiles, sostiene que la exhibición del fajín "no forma parte de las opciones religiosas de la hermandad, cuyo objeto social se centra en el culto a unas imágenes". Y, en esa línea, agrega que "la inclusión de elementos de apología del autor de un delito de lesa humanidad no guarda ninguna relación con las creencias religiosas que se van a manifestar en público". Para los juristas no cabe oponer el derecho a la libertad de expresión porque la hermandad "no pretende dar a conocer sus ideas políticas, ni es una asociación creada para tal fin, de modo que la glorificación de la figura del dictador a través del ensalzamiento de las prendas que lo identifican como militar no pretende difundir ninguna idea más allá del enaltecimiento de su figura".

El grupo considera que impedir lucir el fajín tampoco atentaría contra la libertad religiosa porque "ello daría pie, al amparo de los actos propiamente religiosos, a realizar impunemente otros lesivos de los derechos de la personalidad".

Aunque esta no es la primera ocasión que la virgen lleva el fajín de Franco en su salida del Miércoles Santo, se da la coincidencia de que en esta, además, la prenda va sobre una saya realizada a partir de un bordado de un capote donado por el torero José Antonio Morante de la Puebla, devoto de la virgen de la Caridad, cuya hermandad del Baratillo está muy vinculada al mundo taurino. Para el grupo de juristas esta asociación tiene un matiz marcadamente político, ya que el diestro es uno de los principales valedores de Vox, y así lo ha hecho notar en un comunicado posterior.

"Parece que se quiere hacer participar a una cofradía de la Semana Santa en el debate político español. En ese sentido, resulta significativo que al mismo tiempo la virgen estrene este año una saya bordada a partir de un traje de torear de Morante de la Puebla, conocido activista del partido ultraderechista Vox", dice la nota en la que también se recalca que la elección del fajín de Franco coincide con la decisión del Gobierno de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos.