Casado irá el Viernes Santo a Lorca, donde el alcalde se negó a celebrar actos de campaña durante toda la Semana Santa

“La Semana Santa en Lorca es lo más importante”, decía el alcalde de Lorca (Murcia), Fulgencio Gil (PP), sin ocultar su indignación, el 15 de febrero, nada más conocerse la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril y, por tanto, una campaña electoral en plenas fiestas, que en el municipio están declaradas de Interés Turístico Internacional. En ese momento, fue tajante al asegurar que el PP no haría campaña esos días en el municipio. El presidente del PP murciano y de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, corroboraba sus palabras un día más tarde: ni un solo mitin “popular” en la región desde el Viernes de Dolores (12 de abril) hasta el final de la Pascua (21 de ese mes).

Sin embargo, apenas dos meses después, el presidente nacional del partido y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha incluido en la agenda de su campaña la visita al municipio, y en Viernes Santo, nada menos. El día grande de la Semana Santa lorquina, en el que sale a la calle una peculiar procesión que no se centra en los tradicionales episodios de la Pasión, sino en capítulos bíblicos del Antiguo Testamento.

No hay contradicción alguna para el PP de Lorca, que considera que “nada ha cambiado” porque Casado no ofrecerá ningún mitin ni participará en acto alguno más allá de ver la procesión. Estará en la tribuna de autoridades, donde se sentará también la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y las autoridades y representantes de todos los partidos que quieran acudir, como ha ocurrido siempre, indican a El País fuentes del partido. “No ha cambiado nada, no hay ningún acto previsto hasta el 22 de abril, pero estaremos encantados de recibir a Casado y a cualquier otro candidato durante la Semana Santa para que se hable de las fiestas a nivel nacional”, insisten.

Para el PSOE de Lorca, en cambio, la visita de Casado supone el primero de los incumplimientos de las promesas electorales del PP después de anunciar a bombo y platillo que no querían hacer campaña en Semana Santa. También IU ha lamentado el incumplimiento del PP.

Casado, que tras el anuncio de las elecciones también habló de impulsar un pacto entre todos los partidos para evitar actos de campaña durante las fiestas, tiene programado visitar Málaga y Sevilla el Jueves Santo, y Granada el Viernes Santo, antes de desplazarse a Lorca. El sábado Santo estará en Alicante y Elche, y en Toledo y Cáceres el Domingo de Resurrección.

El líder del PP visitará de nuevo la Región de Murcia durante la campaña, y lo hará el día 25 de abril en la ciudad de Murcia. Se da la circunstancia de que esa semana la capital autonómica celebra sus Fiestas de Primavera, aunque la visita de Casado no coincidirá con sus dos días grandes, el martes 23 (Bando de la Huerta) y el sábado 27 de abril (Entierro de la Sardina).