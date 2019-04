El presidente del PDeCat dice que “no ve” riesgo de escisión en el partido

Los presidentes del PNV y PDeCat, Andoni Ortuzar y David Bonvehí. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

El presidente del PDeCat, David Bonvehí no cree que exista un riesgo real de escisión en su partido, pese a las declaraciones de la expresidenta, y senadora Marta Pascal, que abrio la puerta a la creación de un nuevo partido que defienda la independencia pero de forma "no excluyente". Bonvehí se ha desplazado a Bilbao a firmar un acuerdo de colaboración post electoral con el PNV tras el fracaso de la coalición para concurrir a las europeas. Durante una comparecencia ante la prensa ha incidido en que en el seno de su formación "hay muchas sensibilidades", pero que "siempre" han ido tomando las decisiones de forma conjunta. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar ha dicho que comprende que el presidente del Gobierno "no sea partidario de la autodeterminación" y que no exigiría esta condición para investirle presidente.

"Lo que veo es mucho debate interno, mucho interés en que el proceso soberanista evolucione de forma correcta. Hemos sido un partido con diferentes almas y sensibilidad y a la hora de la verdad siempre hemos ido tomando las decisiones de forma conjunta. Somos un partido transversal con almas y que escucha a una sociedad en constante evolución", ha detallado Bonvehí. En su opinión, las palabras de Marta Pascal, que abandonó la presidencia el 21 de julio de 2018 tras explicar que no gozaba de la confianza de Carles Puigdemont, son "personales". "Marta Pascal formula opiniones de forma personal. Ha sido y es una persona importante para la dirección y sus opiniones son importantes para mí y para el partido, pero habla de manera personal", ha justificado.

PNV y PDeCAT reforzarán su cooperación en Europa

La declaración del PNV y del PDeCAT para "reforzar su cooperación en Europa" propone el uso del diálogo democrático "como única vía" de resolución de problemas políticos; acuerda reforzar la unión entre ambos para lograr el reconocimiento de las naciones vasca y catalana, y se comprometen en promover en la UE el debate sobre el encaje institucional de las naciones sin Estado.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha aprovechado la comparecencia para restar importancia a las declaraciones del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que cerraban la puerta a un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y de paso marcar diferencias. Ortuzar ha dicho que no va a exigir un referéndum como condición para investir a Pedro Sánchez y que incluso entiende que Sánchez "no sea muy partidario de la autodeterminación de las naciones que cobija el Estado español". Eso sí, una vez investido, ha añadido que le va a exigir que se afronte una reforma integral del Estado para responder a la "mayor crisis territorial" que ha vivido España desde la aprobación de la Constitución. "¿Es un obstáculo para nosotros que no sea sensible a la autodeterminación? Por una vez, le voy a dar la razón a Arnaldo Otegi, que dijo hace poco que para ellos no lo iba a ser. Si no lo va a ser para Otegi, tampoco lo va a ser para nosotros", ha apuntado.