Junts per Catalunya ningunea las críticas de Marta Pascal

La dirección del PDeCAT ha decidido esta mañana mostrar indiferencia ante las quejas de la exlíder del partido, Marta Pascal quien este domingo no descartó impulsar una nueva formación y avisó de que Cataluña no puede ser gobernada desde Waterloo en alusión al expresident Carles Puigdemont. Míriam Nogueras, vicepresidenta del PDecAT y número tres de la candidatura de Junts per Catalunya a las elecciones del 28-A, ha recalcado que todas las decisiones de los neoconvergentes se han tomado por mayoría y que sus prioridades son otras: "Es el país y no el partido y los presos y los exiliados y señalar las mentiras y manipulación del Estado".

En una rueda de prensa en la sede de Junts per Catalunya y acompañada de Laura Borràs, número dos de la lista, Nogueras ha revelado que Pascal no les había trasladado con antelación esas quejas y tampoco ha aclarado si sus polémicas declaraciones comportarían la apertura de un expediente. "Todas las decisiones que tomamos han sido ratificadas por los asociados", ha puntualizado en alusión a cómo se formaron las listas de este ciclo electoral. "Hacemos falta todos y empujar hacia la independencia con generosidad y coherencia. No nos desviaremos de aquí", ha reiterado Nogueras que ha contestado con esa misma frase a las preguntas de si temían una escisión o si se podían plantear que Pascal perdiera su cargo como senadora por designación autonómica.

La confección de las listas del PDeCAT, que concurre al ciclo electoral como Junts per Catalunya, ha llevado al espacio al borde del cisma al primar a los políticos afines al expresident relegando a los diputados más pragmáticos como, por ejemplo, Carles Campuzano o Jordi Xuclà, que no repetirán. En su pliego de descargos, Pascal acusó a Quim Torra de supeditarse a Puigdemont y Nogueras no negó la mayor. "No es un partido sectario. Nos mantenemos y no nos moveremos de aquí. Sumamos todos: desde Waterloo y desde la cárcel para avanzar en la independencia", ha señalado.

Torra ha afirmado esta mañana en Ràdio 4 que Cataluña se dirige desde el Palau de la Generalitat. Sin embargo, el president ha cerrado filas con Puigdemont por un "mínimo de lealtad política". "Hablo con él a diario", ha remarcado Torra quien ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad del independentismo y ha pedido a Pascal "generosidad y coherencia".