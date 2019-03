El PSOE centrará su programa para el 28-A en revertir la desigualdad

La piedra angular del programa del PSOE en las generales del 28-A será revertir la “desigualdad inaceptable” de la que Pedro Sánchez advirtió en el foro económico de Davos. España es el país de la UE con más porcentaje de trabajadores pobres (casi el 15%) y con unos niveles de pobreza infantil “elevadísimos” que afectan a 2,6 millones de menores, según Unicef.

El Gobierno se volcará este miércoles, con el presidente y sus ministros, en su presentación en el Teatro Gran Maestre de Madrid de 110 medidas enfocadas sobre todo en reducir la exclusión social y la redistribución de la riqueza. Un compendio que en su apartado económico se inspira en los Presupuestos para este ejercicio que el Congreso tumbó en febrero provocando el adelanto de las elecciones. “Es un programa basado en estos diez meses de Gobierno, que es la mejor hoja de presentación que tenemos”, ha afirmado esta semana Adriana Lastra, vicesecretaria general de los socialistas.

Las cuentas públicas proyectadas por el Ejecutivo y que rechazaron PP, Ciudadanos, PDeCAT y ERC calculaban un incremento de la recaudación en 5.700 millones de euros. El grueso se lograría mediante una reforma fiscal del gusto de Unidas Podemos, principal socio del Gobierno, en la que se proponía aumentar el IRPF a las rentas superiores a 140.000 euros, así como el impuesto de sociedades a las empresas cuya facturación supera los 20 millones. La subida afectaba al 0,5% de los contribuyentes y al 1% de las compañías.

Otra manera de paliar los efectos de la desigualdad que amenaza con instaurar una sociedad de castas en España sería, señalan fuentes socialistas, la aprobación de un ingreso mínimo vital para los hogares sin renta. Sánchez ya incluyó esta iniciativa en su programa electoral en 2015 y 2016 como una especie de prestación no contributiva de la Seguridad Social, similar a las pensiones no contributivas. La derogación de la reforma laboral del PP, que los socialistas no han sido capaces de modificar por su debilidad parlamentaria, es otra de las banderas del programa del PSOE. Sánchez animó este martes en un mitin en Salamanca a una movilización masiva que “trascienda la dialéctica izquierda-derecha” para conseguir “un Gobierno estable que dependa de sus propias fuerzas”.

Sánchez será el gran protagonista de la presentación del programa socialista, en el que también intervendrán la vicepresidenta Carmen Calvo y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Tras anunciar la convocatoria de elecciones el pasado 15 de febrero, el presidente les encargó coordinar el programa. Calvo se centró en las aportaciones de los ministerios y Narbona de las propuestas de la dirección del PSOE. La influencia de ambas se apreciará respectivamente en las políticas de igualdad de género y la transición hacia un modelo económico sostenible y respetuoso con el medioambiente.