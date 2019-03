López Obrador pide a España un grupo conjunto para “aceptar errores y pedir perdón”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que la propuesta que ha hecho a España y al Vaticano es intentar "integrar un grupo conjunto" para tratar de hacer "una relatoría de lo sucedido" en la conquista para, a partir de ahí, "de manera humilde" aceptar los errores, pedir perdón y reconciliarse. Así lo ha afirmado en su rueda de prensa diaria en la sede de la Presidencia mexicana. De paso, ha avanzado que no asistirá a los actos por el 500 aniversario de la ciudad de Veracruz, que se conmemoran en abril, alegando que como jefe de Estado mexicano él no puede participar en un festejo de este tipo mientras no "se aclare lo fundamental y se llegue a un acuerdo de reconciliación".

Además, ha asegurado que su carta a Felipe VI para que pida perdón "para nada" pone en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y España. "Es un asunto de voluntades y de conciencia de cada quien", ha remachado. Según ha dicho, su propuesta no es por "afán de confrontación y de encono" sino para que "salga a la superficie y se ventile" todo lo que se mantiene como "corrientes subterráneas". López Obrador ha enmarcado su petición en la próxima conmemoración de los 500 años de la toma de Tenochtitlan y los 200 de la independencia de México. "¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a celebrar?", se ha preguntado, y por eso ha apostado por, primero, "hacer una revisión de lo que sucedió" y poder conmemorar las independencias en un 'marco de reconciliación' y mirando hacia adelante. "Sin pedir nada a cambio más que el perdón por los agravios, nos reconciliamos", ha señalado.

Además, ha señalado que el Papa Francisco ya ha hecho gestos en este sentido, como cuando pidió perdón por los "crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América". López Obrador no ha comentado la respuesta del Gobierno español, más allá de constatar el rechazo que expresó en un comunicado a última hora del lunes, y solo ha querido dejar claro que él no ha publicado la carta.

Borrell: "España no va a presentar esas extemporáneas disculpas"

"Obviamente España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden. De igual manera que parece un poco raro que en este momento se planteen cuestiones de pedir disculpas sobre acontecimientos ocurridos hace 500 años", ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante el viaje de Estado que están realizando los Reyes a Argentina. "Del mismo modo que no vamos a pedir a la República Francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España. Ni los franceses va a pedir disculpas a los italianos por la conquista de las Galias de Julio César", ha abundado el ministro. "Hay que mantener la mejor relación entre el pueblo español y el pueblo mejicano. Son tantas y tan profundas las relaciones que nos unen que hay que pasar por encima de estos planteamientos".

Borrel ha asegurado que ha hablado con su homólogo mexicano para "hacer todo lo posible para que las relaciones entre los pueblos y los Gobiernos y los estados no se vean enturbiadas por esta iniciativa desafortunada".