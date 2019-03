Casado responde a la carta de López Obrador: “El Gobierno tiene que decir que no acepta esa difamación”

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado durante un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz) la carta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Rey de España, Felipe VI, en la que le insta a reconocer los atropellos que las autoridades mexicanas consideran que se cometieron durante la conquista y a pedir disculpas por ellos. Casado ha arremetido duramente contra las declaraciones de López Obrador, a quien ha calificado de “amigo izquierdista de Pedro Sánchez”. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha sumado a las críticas esta mañana, mientras que la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha apoyado la petición del mexicano.

“Lo que ha dicho es una afrenta para España. Que venga a decir que España hizo toda clases de barbaridades en ese país hermano es algo que yo no voy a permitir”, ha advertido Casado. “El Gobierno de España tiene que decir claramente a este tipo de gobiernos izquierdistas que no compartimos esas palabras”. El dirigente popular ha aprovechado para reivindicar su visión sobre la importancia del descubrimiento de América y la representación histórica de España en ese continente, que ya expresó el pasado 12 de octubre en Málaga. “Yo no creo en la leyenda negra ni en la que la izquierda acomplejada intenta escribir. Somos una de las naciones más importantes de la humanidad”, ha señalado esta mañana.

“España contribuyó decisivamente desde hace cinco siglos a la prosperidad de América. A diferencia de otros imperios los españoles que fueron allí se quedaron allí y el mestizaje, que nos llamen la madre patria, que compartamos costumbres, lengua y religión lo vamos a reivindicar”, ha abundado. Casado ha aprovechado para criticar la política de Sánchez en Latinoamérica, a quien ha acusado de ponerse del lado de Maduro en Venezuela y de los sucesores de Castro, en Cuba. “Nosotros estamos con los españoles de los dos hemisferios, porque así entiendo yo la Hispanidad”, ha afirmado Casado.

Entre los primeros en responder al dirigente mexicano, el diputado del Partido Popular (PP) Rafael Hernando ha escrito un tuit en el que ha recomendado a López Obrador "que estudie un poco".

En apoyo a las exigencias del presidente de México, la portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento, Ione Belarra, ha anunciado que "si gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas".

Ciudadanos también se ha posicionado. El líder del partido, Albert Rivera, ha relacionado al gobierno mexicano con el populismo: "Así actúa el populismo: falseando la historia y buscando el enfrentamiento".

López Obrador "debería dejar de pelearse con Hernán Cortés que está muerto y enfrentarse a Maduro que sigue matando", ha señalado el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que además ha opinado que "da vergüenza que condene a Colón y apoye al tirano chavista".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su rechazo a la petición del presidente mexicano y ha afirmado que la actitud de López Obrador es un insulto a México.

