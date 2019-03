La Junta Electoral mantiene que los partidos puedan anotar el nombre de los votantes discapacitados

La Junta Electoral Central no cambia su decisión y continuará permitiendo que los partidos anoten el nombre de los votantes discapacitados si el inspector o los apoderados de las mesas en las próximas elecciones generales consideran que no votan "de forma consciente, libre y voluntaria". El órgano mantiene el criterio original en una instrucción publicada este lunes: "En el supuesto de que algún miembro de una mesa Electoral considere que el voto no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna".

La nueva resolución se ha publicado después de que los asesores de la JEC decidieran discutir una modificación de la instrucción original tras una reunión con Íñigo Alli, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Además, varias asociaciones de salud mental pidieron al órgano que anulara su decisión inicial por su “rotunda naturaleza discriminatoria y estigmatizante". El político navarro fue uno de los más críticos con la decisión junto al Comité Estatal de Representante de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE o Podemos.

La confederación Plena Inclusión, que agrupa a 900 asociaciones que trabajan con discapacitados intelectuales, ha criticado la nueva instrucción del JEC y la ha descrito como "insuficiente" porque solo cuestiona el voto libre, consciente y voluntario si procede de personas con discapacidad intelectual, no "en el global de los votantes".

De este modo, el texto publicado por la JEC rectifica la anterior instrucción aunque corrige algunas partes de la publicación que no están relacionadas con las quejas de las asociaciones de salud mental. En concreto, la instrucción redactada este lunes explica que el órgano ha recibido escritos en que les ha llevado a considerar que es "aconsejable modificar algunas de las expresiones para procurar una mejor aplicación de la finalidad y el espíritu previsto por el legislador". Además, la JEC observa que la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral General que permite votar por primera vez a personas con discapacidad intelectual contiene adjetivos que "suscitan problemas interpretativos, por lo que serían necesarias nuevas directrices para aclarar estos criterios. La ley que aprobó el Congreso permitirá votar en las próximas elecciones a 100.000 discapacitados intelectuales.