El Congreso reconocerá el derecho a votar de 100.000 discapacitados intelectuales

La comisaria europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, recordó en julio a España que no podía privar del derecho al voto a los discapacitados intelectuales. “Nadie debería ser privado de su derecho al voto. Las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales no son una excepción”, advirtió. La modificación de la LOREG permitirá que puedan participar en la elección de los representantes políticos. No es el caso de Nerea Cuerbo, con un síndrome de insuficiencia madurativa y una incapacidad reconocida del 66%. Sus padres decidieron no incapacitarla y por tanto puede votar. “Quiero que mis amigos tengan el mismo derecho”, reivindicaba hace un año en este diario.