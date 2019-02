Los padres de Julen ratifican ante la jueza su versión de la caída del niño al pozo

Los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, este lunes en los juzgados de Málaga. DANIEL PÉREZ EFE

Victoria García y José Roselló, padres de Julen, el niño de dos años que falleció tras caer a un pozo en Totalán (Málaga) a comienzos de enero, han ratificado en la mañana de este lunes ante la jueza su primera versión sobre el accidente de su hijo. Entonces contaron a la Guardia Civil que él vio caer a su hijo al pozo, que intentó alcanzarlo porque no sabía la profundidad que tenía y que, después, retiró algunas piedras de la zona para que no cayeran encima. La madre mantuvo que solo supo de lo sucedido tras escuchar los primeros gritos. “Son personas que no mienten, no tienen por qué hacer una declaración distinta”, ha subrayado la abogada Antonia Barba, que representa a los progenitores de Julen a pesar de que no están obligados a ello ya que solo estaban citados como testigos.

Ni José ni Victoria han hecho declaraciones al salir del juzgado. Ante la jueza, eso sí, “han declarado lo que recordaban realmente”, ha dicho su letrada, que ha destacado que ambos están personados en el caso como acusación particular. “Nos consideramos perjudicados por los hechos”, ha explicado Barba, que ha pedido “respeto” por la investigación: “Ha ocurrido lo que ha ocurrido y será ahora la Justicia la que debe esclarecer si hay responsables o no por estos hechos”. “Pero aún queda mucho”, ha advertido la abogada.

Los padres de Julen han llegado poco antes de las 11 de la mañana a la Ciudad de la Justicia de Málaga acompañados por David Serrano, dueño de la finca donde se ubica el pozo, y su pareja A. J, que también ha declarado como testigo ante la magistrada del juzgado de instrucción número 9 de Málaga, que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento del menor. Son las cuatro personas que se encontraban en el terreno cuando el pequeño cayó por el agujero hasta que, minutos después, llegaron tres senderistas, quienes avisaron al servicio de emergencias 112 y que declararán el próximo miércoles.

Antonia Barba ha aprovechado su comparecencia de hoy ante los medios de comunicación para pedir “respeto” para sus clientes. Y ha solicitado que cesen los comentarios en redes sociales como Twitter o Facebook. “La gente está intentando machacar y hacer sangre de algo que no hay”, ha explicado la letrada, que ha indicado que a pesar de que los padres del menor no visitan las redes sociales, “hay personas que les envían las capturas de lo que se está diciendo a sus propio Whatsapp”. “Lo único que quieren es que se esclarezca esto, son los primeros interesados. No quieren hacer daño a nadie y tampoco que les continúen haciendo daño a ellos. Lo único que quieren es tener un duelo tranquilo”, ha concluido la abogada

El viernes pasado fue el turno de Serrano, que declaró ante la jueza como investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. El propietario del terreno aseguró entonces que sabía del peligro del pozo, como hizo saber a quienes se encontraban el domingo 13 de enero en su finca, pero que jamás llegó a imaginar “que una persona pudiera entrar por ahí”. Además, insistió en que él no tenía conocimiento del procedimiento para solicitar la construcción de un pozo y que lo dejó en manos de Antonio Sánchez, profesional que ejecutó la obra y que siempre ha defendido que dejó tapada la prospección con unas piedras pero que, después, alguien las retiró. Su declaración en el caso será el próximo 12 de marzo, día en el que también acudirá como testigo la persona que hizo una zanja en la zona. Al día siguiente comparecerán los agentes de la Guardia Civil que primero llegaron al lugar de los hechos, así como Ángel García Vidal, ingeniero al frente de las obras que se realizaron para el rescate.