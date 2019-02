Sánchez llamará a la movilización total del PSOE para las elecciones

A la espera de que Pedro Sánchez acabe con el suspense y anuncie este viernes las elecciones generales, el PSOE está ya en estado de agitación. El presidente del Gobierno y líder de los socialistas promoverá la máxima movilización para que su partido no solo gane las generales por primera vez desde 2008 sino que sea capaz de formar una mayoría para gobernar. El desafío presenta grandes dificultades porque sus buenas perspectivas pueden resultar inútiles ante una eventual alianza de PP, Ciudadanos y Vox que supere a la izquierda. El aparato de Ferraz ya ha sido convocado para engrasar su maquinaria a partir del lunes.

Solo falta conocer la fecha pero la decisión de convocar elecciones —previsiblemente el 28 de abril— es firme. Sánchez anunciará a las diez de la mañana la fecha tal como adelantó este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sánchez explicará tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario las razones que le llevan a disolver las Cortes, que tienen como base el rechazo este jueves en el Congreso de los Presupuestos para 2019 y la ruptura en el bloque de grupos políticos que le llevó a La Moncloa por la pérdida del apoyo de los secesionistas.

Después del anuncio gran parte del protagonismo pasará al PSOE. Será la hora del partido, al que Sánchez requerirá la movilización total. Para ello el lunes reunirá a su ejecutiva. Un día después, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha convocado a los responsables de organización autonómicos, es decir, a los aparatos territoriales en los que recae el peso de tener la máquina de movilización y electoral activada.

Barones insisten en elecciones separadas La dirección del PSOE, los barones y alcaldes coinciden en separar las generales de las autonómicas, municipales y europeas. “Tienen todo el derecho a que sus campañas sean en clave autonómica y municipal”, sentencian en la dirección del partido. No obstante, algunos de los principales líderes territoriales mantenían este jueves la presión contra el superdomingo electoral. Javier Lambán, presidente de Aragón, expresó que “no es deseable porque significaría una desnaturalización” de regionales y locales. Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, advirtió de que “la contaminación de la política española acabe influyendo” en los territorios.

El adelanto de las elecciones generales a abril se empezó a contemplar en el Gobierno y el PSOE a finales de la semana pasada. El escenario, inédito hasta ese momento, comenzó a tomar forma desde el momento en que ERC anunció que presentaría una enmienda a la totalidad de los Presupuestos. Toda una declaración de intenciones a la que días después se sumó el PDeCAT. Hasta esta semana los líderes territoriales confiaban en que, de no haber un superdomingo en mayo, las generales serían en otoño. Pero en ningún caso un mes antes del 26 de mayo, fecha de tres elecciones: municipales, autonómicas y europeas. La fecha más probable que elegirá Sánchez no solo pillaría a contrapié a la oposición sino también a la mayoría de federaciones del PSOE. Tras la sorpresa inicial, las organizaciones territoriales asumieron de buen grado la fecha que más se ha manejado en los últimos días.

El giro en la estrategia busca rentabilizar la “hipermovilización” en que se encuentran las bases del partido, según diferentes responsables del Gobierno y de la dirección federal del PSOE. Del ánimo decaído en las elecciones andaluzas, en las que los socialistas perdieron 400.000 votos y 14 escaños respecto a 2015, se ha pasado a una fase en la que La Moncloa y Ferraz están seguros de que los suyos responderán a la llamada del partido. En el PSOE creen que hay motivos potentes para el compromiso activo de los militantes.

Tocar el ánimo

La fotografía del líder del PP, Pablo Casado, con los de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Vox, Santiago Abascal, juntos en el estrado en la concentración del pasado domingo en defensa de la unidad de España será utilizada a fondo por los socialistas para intentar movilizar al votante de izquierdas. El rechazo a los presupuestos este miércoles por el PP y Ciudadanos, pero también por los partidos independentistas, servirá a Sánchez y los suyos para difundir la idea de que no han cedido ante los últimos. Todo vale para tocar el ánimo de los militantes y dirigentes del PSOE, también los aspectos emocionales y simbólicos. Se pone como ejemplo el impacto que causó en los afiliados la profanación de la tumba del fundador del PSOE, Pablo Iglesias.

Para cierto alivio de los barones territoriales se cree que la dirección del PSOE, es decir, Sánchez, está ya convencida de que las generales no deben celebrarse con las locales y territoriales. Aun así, algunos de los principales líderes regionales no tendrán la certeza hasta que escuchen este viernes la fecha en voz del presidente. La certeza de que el PP y Ciudadanos no pararían de hablar de Cataluña espanta a los líderes territoriales. “No quiero presentarme a las elecciones con Torra”, señalaba un presidente regional para que se entendiera su rechazo al superdomingo. La preferencia del PP y de Ciudadanos por hacerlas juntas, o, al menos, no rechazar esa posibilidad, refuerza a quienes dentro del PSOE reniegan de esa opción.

Aun sin empezar la campaña, todos piensan en las posibles alianzas. Los líderes territoriales dan por seguro que si las elecciones son en abril no habrá tiempo para tener cerrados pactos de gobierno en Madrid cuando se celebren las suyas el 26 de mayo. Tanto los barones como el propio Sánchez —si gana las elecciones— necesitarán de pactos para seguir gobernando. Entre los líderes territoriales, la opción predilecta es Ciudadanos, en caso de que Podemos sufra un importante retroceso, como vaticinan algunos socialistas. El panorama para Sánchez es más complicado porque su relación con Rivera atraviesa su peor momento. Este jueves, Ciudadanos descartó pactar “con el sanchismo”, dejando abierta la puerta a que el PSOE prescinda de su secretario general, lo que es del todo imposible. Esa diferenciación entre el PSOE y Sánchez resulta óptima para los líderes territoriales que ven en Ciudadanos la única opción para retener gobiernos autonómicos y municipales.

Quienes ya empezaron la campaña este jueves fueron los ministros, que recorrieron las cadenas de televisión y radio para lamentar que el PP, Ciudadanos y los independentistas hayan impedido que salgan adelante “los presupuestos más sociales” de la Historia. Tras varios días de intriga, el presidente pondrá fin este viernes a las especulaciones.