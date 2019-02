Covite denuncia la “violencia moral” que suponen los homenajes a etarras

La presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, y la europarlamentaria de UPyD Maite Pagazaurtundua han asegurado en San Sebastián que la violencia terrorista ha dado paso a una "violencia moral" que impide que se cierren las heridas que provoco ETA y quienes le apoyaban. Ambas han denunciado, durante el 16 aniversario del asesinato del que fuera jefe de la policía local de Andoain, Joseba Pagazaurtundua, hermano de la eurodiputada, que los recibimientos a expresos de ETA cuando regresan a sus localidades tras su excarcelación son la principal expresión de esa violencia moral, pero no la única. "El entorno de ETA en ningún momento ha considerado condenar su historia criminal pasada", ha censurado la europarlamentaria de UPyD, muy crítica con el relato que la izquierda abertzale "intenta imponer" y cuyo objetivo último es, según denuncia, "legitimar la violencia". Ordóñez ha reclamado a la Audiencia Nacional que revise su estrategia de transigir este tipo de actos y empiece a actuar.

Maite Pagazaurtundua hizo público el jueves en San Sebastián un documento titulado 'El fin de ETA. La letra pequeña' en el que cuestiona el papel de los mediadores internacionales en el proceso de disolución de la banda terrorista. La política ha recordado esta mañana que el pasado 12 de diciembre el Parlamento Europeo aprobó por mayoría el informe de conclusiones de la Comisión Especial de Terrorismo de esta Cámara y se instó a los países miembros de la UE a prohibir este tipo de actos, porque "no cabe en la cabeza de ninguna sociedad que entienda la política o las relaciones humanas de una manera normal que estas cosas ocurran".

Homenaje a Joseba Pagazaurtundua ofrecido este viernes por el PSE. JAVIER HERNÁNDEZ

Este viernes, Pagazaurtundua no ha acudido al homenaje que el PSE-EE le ha ofrecido a su hermano en el Ayuntamiento de Andoain. Sí irá el domingo al que le prestará su familia. "No es solo un tema penal, es también un tema social", ya que aún en Euskadi "hay muchos sectores políticos y sociales que no afectan este tipo de conductas", ha incidido. Por su parte Ordóñez ha asegurado que el "fenómeno" del enaltecimiento del terrorismo de ETA se ha "agravó mucho durante el año pasado, y especialmente tras la disolución de ETA".

El Observatorio de radicalización de Covite documentó 286 actos de enaltecimiento al terrorismo de ETA en 2018, siendo "113 el número de homenajes a presos de ETA salidos de prisión o fallecidos", con el "requisito indispensable para ser merecedores de este tratamiento como héroes que estén orgullosos de su pasado criminal" y "53 pintadas y pancartas en las que se alaba" a la banda terrorista. A ellos se suman otros 12 en lo que llevamos de año "la mayoría pancartas y pintadas", sobre todo en recuerdo de expreso de ETA fallecido Oier Gómez.

La presidenta de Covite ha afirmado que el artículo 578 del Código Penal español define el delito de enaltecimiento del terrorismo como la justificación por cualquier medio de expresión público o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares.

Para Ordóñez, la actuación de la Audiencia Nacional tiene que ser más activa frente a este tipo de actos. "Donde todos vemos algo obvio, que son los homenajes a terroristas, la Audiencia Nacional sigue empeñada en no verlo e incluso el Parlamento Vasco y el Parlamento de Navarra han hecho declaraciones institucionales en contra de los homenajes a terroristas", ha apuntado.

Frente a ello ha esperado que la AN "termine reculando" y vuelva a aplicar el citado artículo "como lo estaba haciendo hasta hace muy poco", al tiempo que ha informado de que Covite ha denunciado el homenaje que Sortu organizó para el miembro de ETA José Miguel Beñarán Argala el pasado 23 de diciembre.