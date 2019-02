Cuando el PP se echaba a las calles contra las leyes que luego no cambió

El Partido Popular ha convocado una manifestación para el próximo domingo para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez elecciones generales. Es una de las raras ocasiones en las que el PP actúa como convocante de una propuesta, pero en los siete años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) el partido se sumó y llamó a participar a sus afiliados a las numerosas protestas que organizó la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) contra la política antiterrorista de los socialistas. También salió a las calles para apoyar sendas manifestaciones contra la modificación legal que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2005, y, cuatro años más tarde, contra la reforma de la Ley del Aborto.

Sin embargo, tras la llegada del PP al Ejecutivo, el partido vio cómo los seguidores de la principal organización a la que había apoyado en sus protestas se revolvía contra ellos. En una protesta de la AVT en octubre de 2013 convocada tras la anulación de la llamada doctrina Parot y la puesta en libertad de la etarra Inés del Río, numerosos dirigentes del PP recibieron gritos de "traidores". Los tres vicesecretarios generales, Javier Arenas, Esteban González Pons y Carlos Floriano, tuvieron que salir escoltados de la concentración a la que los populares habían dudado en sumarse. En 2015, en una nueva manifestación, la AVT denunciaba la "traición" de los populares en materia de política antiterrorista. "Rajoy no ha cumplido las promesas que nos hizo, como promover la ilegalización de Sortu, Bildu y Amaiur", manifestó entonces Ángeles Pedraza, la presidenta de las víctimas.

Una vez en La Moncloa, en noviembre de 2012, el PP sufrió el revés del Tribunal Constitucional a su recurso contra el cambio legal que permitía el matrimonio homosexual. El partido no presentó nuevas propuestas legislativas y, de facto, terminó aceptándolo. Dos años después, la presión social y la falta de consenso acababa con su proyecto de ley del aborto, gestionado por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que dimitió tras retirar Rajoy la modificación de la reforma.

Apoyo continuo a Alcaraz

En enero de 2005, el anuncio de la excarcelación del terrorista etarra Iñaki de Juana Chaos suscitó las protestas de la AVT, entonces presidida por Francisco José Alcaraz, que ahora ha sido nombrado por Vox primer senador de la formación. El PP envió una circular a sus afiliados madrileños en la que culpaban al Ejecutivo socialista de que los "asesinos etarras" salieran de la cárcel y el secretario del área de distritos en Madrid, Ángel Garrido, próximo a Esperanza Aguirre, informó a las agrupaciones de la manifestación.

El líder de los populares, Mariano Rajoy respaldó con su presencia la convocatoria de la AVT de junio de 2005 en la que ante un cuarto de millón de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, Alcaraz calificó el diálogo con ETA de "traición" a las víctimas. Al acto asistió el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Al grito de "presidente, presidente" se recibió a Rajoy un año más tarde en una nueva manifestación multitudinaria de la AVT. Escudaron al líder popular miembros de la plana mayor de su partido, entre ellos los responsables de la política antiterrorista el 11-M, como el ex ministro del Interior Ángel Acebes y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa.

El presidente del Partido Popular Mariano Rajoy, saluda en la cabecera de una protesta del PP en 2007. Claudio Álvarez

Acebes y el presidente regional del PP en Andalucía encabezaron una nueva protesta de la asociación de víctimas en Sevilla en octubre de 2006 bajo los lemas "Queremos saber la verdad" y "Rendición, en mi nombre no". Un mes después, fue Rajoy el que aparecía tras una pancarta en la que rezaba "Comprometidos con las víctimas", flanqueado por Acebes, el ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y también Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. No faltaron el expresidente Aznar y Ana Botella. Botella. Esta última se sumó a una nueva protesta, muy minoritaria, en la que portó una pancarta bajo el lema "Zapatero se rinde al terrorismo", y a la que se había sumado la fundación nacionalista Denaes.

Durante todo su mandato el expresidente socialista Zapatero siguió estando en la diana de las críticas en el resto de manifestaciones de la AVT. En marzo de 2007, el PP convocó directamente una tras la excarcelación de De Juana Chaos. "España por la libertad. No más cesiones a ETA” fue el lema con el que los populares recorrieron Madrid con Rajoy a la cabeza y en la que sonaron aplausos a Aznar en cuanto hizo presencia. Pero en noviembre de aquel año, la ausencia de Rajoy de una nueva manifestación de AVT le granjeó las críticas de grupos de asistentes, que corearon "Mariano Rajoy, ¿dónde coño estás hoy?" ante la sede de los populares en la calle Génova de Madrid. El líder popular volvió a ausentarse en una nueva protesta de la asociación de víctimas, ya en 2011, en la que acudió la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

Contra el matrimonio gay y el aborto

La decisión del Ejecutivo de Zapatero en 2005 de igualar en el derecho a contraer matrimonio a homosexuales y heterosexuales sacó a las calles a miles de personas convocadas por el conservador Foro de la Familia, y con el apoyo explícito de la dirección del PP y la Conferencia Episcopal, que sumó a las protestas a 18 obispos. Asistieron Ángel Acebes, entonces secretario general de los populares, Eduardo Zaplana, portavoz en el Congreso, Ana Pastor, responsable de educación y familia, y Miguel Arias Cañete, que también era miembro entonces de la dirección popular.

A las protestas contra la reforma de la Ley del Aborto, impulsadas desde el Foro de la Familia, la asociación Hazte Oír y otras cuarenta organizaciones civiles, se sumó el PP en 2009. Rajoy animó a participar, aunque él no estuvo presente, pero sí medio centenar de diputados, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y el expresidente Aznar.