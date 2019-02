Rivera avisa de que planteará las autonómicas como un plebiscito a Sánchez

Albert Rivera buscará en las próximas elecciones autonómicas y municipales un cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez. La intención del líder de Ciudadanos, como ha avisado en su discurso ante el Consejo General del partido, es plantear la cita con las urnas en mayo como un "plebiscito" al presidente socialista. Y un plebiscito, también, en torno a la identidad nacional de los españoles. Es decir, que su estrategia volverá a descansar, como hizo en la campaña andaluza, en el "patriotismo" español al que Sánchez no sería leal, según su tesis, por pactar con los independentistas catalanes. Rivera se ha reivindicado hoy como la alternativa "moderada" al PSOE ante la deriva "guerracivilista" del PP.

"Las elecciones de mayo serán un plebiscito al sanchismo. La pregunta será sí o no al sanchismo, sí o no a España. Para decir sí a España y no a Sánchez", ha advertido ante los suyos en un discurso en el que ha desgranado las claves de su estrategia para el nuevo ciclo electoral.

Aunque no otorgan credibilidad al CIS desde que lo dirige José Félix Tezanos, exdirigente del PSOE, en la dirección de Rivera recibieron ayer una buena noticia en el descalabro que la encuesta recoge para los populares. El PP, según el sondeo, tiene en estos momentos una fuga más importante hacia Ciudadanos (el 16% de sus votantes) que hacia Vox (el 14%), lo que vendría a coincidir con la tesis de la cúpula de Ciudadanos, que desde hace semanas se felicita de la estrategia equivocada de radicalización que cree que ha emprendido Casado. En el entorno de Rivera creen que no hay un 30% de conservadores en España y menos a repartir entre dos (PP y Vox), y piensan que con ese rumbo el PP pierde a los moderados. Ahí están ellos para recibirlos.

En su discurso ante el Consejo General (máximo órgano entre congresos), Rivera ha identificado a su partido precisamente como la alternativa a Sánchez desde la moderación. No es habitual que Rivera critique al PP, pero hoy lo ha hecho, aún sin citarlo, acusándole de radical. "Ciudadanos o Sánchez, ese es el dilema. Los que quieren llevar a España al guerracivilismo tampoco van a liderar una alternativa moderada", ha subrayado. Rivera también acusa al PSOE de enfrentar a los españoles en dos bandos. Y en medio trata de situarse él, con tres señas de identidad, según ha explicado a los suyos: liberalismo, patriotismo y futuro.

Rivera quiere presentarse como la alternativa moderada aunque su discurso, especialmente ante el desafío independentista, es de máxima dureza. También es agresivo contra Pedro Sánchez, al que presenta como un político sin escrúpulos. Hoy ha cargado contra las protestas por el traslado a Madrid de los presos del procés, a los que ha por culpables. "A estos que hoy protestan porque tienen que ir a un juicio, a una cárcel, que se lo hubieran pensado antes de dar un golpe de Estado", ha considerado. "Sánchez es cualquier de cosa. Es un problema para España, es un obstáculo para el entendimiento entre los constitucionalistas. Como es un obstáculo, un socio de los que quieren liquidar a España, hay que echarle en las urnas".

El Consejo General de Ciudadanos dará luz verde este viernes al calendario y reglamento de las primarias para las elecciones europeas, autonómicas y municipales. El partido ha diseñado un proceso rápido con solo una semana de campaña para los candidatos, que se reducen a tres días en las europeas. La dirección defiende que es un tiempo suficiente, mientras que candidatos de base piden en una propuesta que estudiará el Consejo una campaña de 15 días y más garantías en el voto telemático.