El Gobierno mantiene que la aplicación del 155 sería “inconstitucional”

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña sería “inconstitucional” y una “usurpación del poder autonómico” en las circunstancias actuales. Un matiz que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reitera desde la aprobación el jueves en el Parlamento autonómico, con el voto a favor del PSOE, de una propuesta del PP en defensa de la Transición, la unidad de España y la soberanía nacional pero también de la suspensión de la autonomía de Cataluña. Isabel Celaá trasladó este viernes que el posicionamiento de los socialistas extremeños iba en la misma línea.

La portavoz del Gobierno ha insistido tras el Consejo de Ministros que, a diferencia del escenario político en otoño de 2017, ahora no se está produciendo una ruptura del orden constitucional. “Hay que avanzar. El camino es complejo, como estamos viendo, pero hay convicción por parte de ese Gobierno para seguir ese camino. Está dando resultados. No estamos en el mismo sitio que hace un año. Y ese camino gana adeptos”, ha afirmado Celaá. Al contrario que los socialistas, tanto el PP como Ciudadanos insisten en una aplicación permanente del artículo 155 en respuesta al desafío independentista.

El secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, Odón Elorza, sí ha criticado el voto a favor de sus colegas de partido a la propuesta del PP. “Es una declaración rancia de la derechona y de confrontación con el Gobierno. He sido prudente y me resultan incoherentes las explicaciones de mis compañeros del alma, los socialistas extremeños. No las entiendo y me muerdo la lengua”, se pronunció en redes sociales. Miquel Iceta también se ha desmarcado de la propuesta aprobada por la Asamblea de Extremadura. “No me gustaría que el Parlament aprobase una moción que dijese a Extremadura qué debe hacer”, señaló el primer secretario del PSC. “He defendido y lo seguiré haciendo, la posición del partido con el 155. El partido fijó su posición con claridad, pero se votaban otras cosas”, ha reiterado Fernández Vara. El presidente autonómico rendirá cuentas en el comité regional de la federación extremeña previsto este sábado en Mérida.