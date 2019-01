Moreno presenta su programa de Gobierno en medio de las protestas contra Vox

Todo está listo en el Parlamento para la primera jornada del debate de investidura del candidato popular, Juan Manuel Moreno. Se trata de la materialización del relevo histórico en la Junta de Andalucía. El dirigente del PP será el primer jefe del Gobierno andaluz que rompa la hegemonía institucional del PSOE en 36 años.

La sesión de hoy comienza a las 12.30. Moreno expondrá su programa político para la nueva legislatura, tras los acuerdos alcanzados con Ciudadanos, que formará parte del Ejecutivo bipartito, y Vox, que le ha dado su confianza para la investidura. El líder territorial del PP no tiene límite de tiempo para su alocución, pero se estima que su discurso no se extenderá más allá de una hora. Moreno lo ha preparado junto a un círculo reducido de asesores de su más estrecha confianza y ha querido dotarlo de un tono conciliador, indican fuentes de su entorno. Los populares son conscientes de que la alternancia política que se ha impulsado en Andalucía gracias a una cuestionada alianza con Ciudadanos y la extrema derecha está en el punto de mira de todas las fuerzas, no solo las que han quedado en la oposición sino las que han sustentado el cambio, para calibrar la posibilidad de reeditarlo en futuras citas electorales.

El discurso de Moreno coincidirá con la manifestación convocada por el movimiento feminista y LGTB en protesta con las políticas de Vox sobre violencia de género e igualdad a las puertas del Parlamento. La finalidad, según los convocantes, es “repudiar los vergonzosos pactos de gobierno en Andalucía que negocian nuestros derechos negando la incuestionable realidad de la violencia de género, amenazando leyes y recursos para la igualdad que consideramos irrenunciables”. La concentración se convocó antes de que la presidenta de la Cámara fijara el día 15 para el inicio del pleno de investidura.

La participación activa del PSOE -que ha fletado autobuses para trasladar a Sevilla a su militancia-, impulsada directamente desde la dirección regional, como de Adelante Andalucía -que colabora habitualmente con las agrupaciones que lideran la protesta- ha suscitado las críticas de los populares que han acusado a la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, de “alentar el primer escrache” contra el Parlamento. Adelante Andalucía, primero, y el PSOE, a través de Díaz este fin de semana, ha avanzado que además de ejercer la oposición desde la Cámara andaluza, también impulsarán la movilización activa de los grupos sociales para evitar una regresión en los derechos sociales logrados en estos 36 años. Ambas fuerzas se presentan como “dique de contención de la extrema derecha”, pero, aunque coincidan en sus planteamientos, no concurren con una estrategia de oposición común.

Tras la exposición de su programa, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, suspenderá la sesión hasta el miércoles a las 10 de la mañana. Cada grupo, empezando por el de menor representación parlamentaria (Vox, con 12 escaños), tendrá 30 minutos para presentar su postura. La última interviniente será la propia Díaz que dará la réplica al candidato en nombre del PSOE. Será su primera intervención oficial como líder de la oposición. Moreno tiene derecho a responder de manera individual a cada una de las formaciones, y sus portavoces pueden contestar de nuevo por un máximo de 10 minutos. El dirigente popular, no obstante, es quien tendrá siempre el turno de última palabra.

La sesión se cerrará con la votación, pública y por llamamiento. Tras los pactos firmados con Ciudadanos y Vox, Moreno tiene asegurada la mayoría absoluta (está en 55 escaños y las tres fuerzas suman 59) para ser investido en primera vuelta. Tras el trámite parlamentario, queda el formal: la toma de posesión. Se ha fijado para este viernes y han confirmado su asistencia el líder nacional del PP, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También se prevé que acudan el presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo y la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Queda por ver si, como quiere el PP y ha propuesto el propio alcalde, el acto se celebra en Antequera, una decisión que corresponde a Bosquet, como presidenta de la Cámara andaluza.