El PP asume el área de Familia que exigió Vox y estará separada de Igualdad, que recaerá en Ciudadanos

Poco a poco se va conociendo ya la conformación del próximo Gobierno de Andalucía, si bien el nombre concreto de las carteras y la integración de sus competencias, así como sus titulares, serán anunciados por el popular Juan Manuel Moreno, una vez sea nombrado presidente de la Junta de Andalucía. En futuro Ejecutivo contará con 11 consejerías, seis de las cuales dependerán de los populares y cinco, de los naranjas. El PP asumirá las áreas de Hacienda, Presidencia, Administraciones Públicas, Interior, Sanidad, Familia, Cultura, Patrimonio, Agricultura, Pesca, Medio Ambiente, Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio, la Oficina del Portavoz, Energía, Industria y Minas, mientras que Ciudadanos gestionará, además de la Vicepresidencia -que asumirá su líder territorial, Juan Marín- regeneración democrática, lucha contra el fraude y la corrupción, Educación, Formación y Universidad, Deportes, Turismo, Desarrollo económico, autónomos, empresas y emprendedores, Justicia y Administración Local, Políticas Sociales, Conciliación.

Finalmente, es el PP quien asume las competencias de la Consejería de Familia, una exigencia impuesta por Vox en su pacto de Gobierno, si bien su secretaria general en Andalucía, Loles López, ha eludido confirmar si finalmente será una cartera única, como exigía el partido de extrema derecha, el secretario general de Ciudadanos, José Antonio Villegas ya ha confirmado que estará integrada en otra, todo apunta que Sanidad. “Familia es un área transversal y tiene competencias en muchas materias”, ha explicado López. Una cesión a medias, coinciden en ambas fuerzas, esgrimiendo que se harán políticas que abarquen a todos los tipos de familias, no solo las tradicionales como pretende Vox.

La Consejería de Familia fue el primer punto de desencuentro entre Ciudadanos y Vox a las pocas horas de que ambas fuerzas firmaran con el PP sendos acuerdos para garantizar la investidura de Moreno. Marín aseguró que en su pacto con los populares no se había contemplado una cartera de Familia aislada y que, por el contrario, su formación había propuesto en las conversaciones para la estructura de Gobierno la creación de una macroconsejería que aglutinara las competencias de Políticas Sociales, Igualdad, Familia y Conciliación. El secretario general de Vox, Javier Ortega, acusó a los de Albert Rivera de querer dinamitar su acuerdo con el PP y dejó muy claro que ellos esperaban que Familia tuviera una presencia individualizada y no diluida en el Ejecutivo y que, en todo caso, nunca fuera gestionada por Ciudadanos.

Las competencias en materia de Familia se han desgajado de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, que sí detentarán los de Rivera. Hasta ahora, las subvenciones directas y ayudas para la conciliación familiar y los programas para familias se coordinaban desde la Consejería de Igualdad y Política Social, cuyas áreas deberían recaer en la nueva cartera que asuma Ciudadanos. Sin embargo, queda por ver, cómo se reajustan esos fondos cuando Familia sea asumida por Sanidad, como todo parece indicar, según señalan fuentes del PP.

A falta de que se concrete, el hecho de que Familia no esté concebida como una consejería independiente se interpreta, tanto desde PP como desde Ciudadanos, como una muestra de que no se ha claudicado ante Vox. Desde las filas populares se alude al propio documento firmado con la extrema derecha en el que, sostienen, “en ningún sitio aparece el concepto de exclusividad”. Por su parte, Ciudadanos asegura que, más allá del nombre, lo importante es que las políticas destinadas a "proteger a las distintas formas de familia" y no solo a la tradicional como pretende Vox. Una perspectiva con la que el PP está conforme. “Nosotros no ponemos apellidos a las familias”, ha dicho López.

PP y Ciudadanos constituirán una comisión permanente para la toma de decisiones coordinadas y facilitar la gestión. Ahora falta por acotar las áreas que se han repartido en las distintas consejerías y atribuir las carteras, en un reparto que debe ser paritario por ley. Aunque es Moreno quien deberá hacer públicos los nombres, ya se ha confirmado que el ex seleccionador nacional de baloncesto y diputado por Málaga, Javier Imbroda, dirigirá Educación y Deportes. Para la Consejería de Presidencia, suena una de las personas más cercanas a Moreno, el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, quien se augura como uno de los hombres fuertes del próximo Ejecutivo.

A priori, las áreas con mayor peso político y económico y más relevantes en materia de invesión -con excepción de Educación- recaen en manos de los populares, que ostentarán el área de Salud -a falta de que se concrete el encaje de Familia en Sanidad-, la de mayor dotación presupuestaria (el 80% las cuentas) y penetración en la sociedad. Hacienda, una competencia que, en un primer momento, Ciudadanos se resistía a que dependiera del mismo partido que ostentara la presidencia de la Junta, también quedará en manos de los populares. De esta manera, la formación se garantiza tener en sus manos la elaboración del Presupuesto y pilotar la bajada de impuestos, una de las propuestas estrella de Moreno durante su campaña. El futuro presidente de la Junta ha reiterado que su primera medida al frente del Gobierno será reducir al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. Podría hacerlo a través de un decreto, sin necesidad de esperar a la negociación de un nuevo presupuesto.

Los populares tampoco han escondido nunca su interés por asumir las competencias de Fomento. En la actualidad, la terminación de los Metros de Málaga y Granada y la ampliación del de Sevilla son uno de los caballos de batalla que han enfrentado a las distintas instituciones gobernadas por PP y PSOE en Andalucía.

Si el reparto competencial se mantiene como hasta ahora, Ciudadanos asumiría las competencias sobre los menores extranjeros no acompañados, el único área en materia migratoria que gestionan las Comunidades Autónomas. La llegada de estos jóvenes solos ha colapsado estos últimos meses los centros de acogia y atención temprana de la Junta de Andalucía, convirtiéndose en una de las crisis más importantes en materia social que ha debido afrontar el Gobierno de Susana Díaz en esta última legislatura. Desde el enero de 2018 han llegado a territorio andaluz 8.000 menores no acompañados. Según datos facilitados por la Consejería de Igualdad, a mediados de noviembre la Junta tenía a su cargo a 6.000. En materia migratoria, tanto PP como Vox han sido muy beligerantes en temas de acogida y expulsión.