Ciudadanos reafirma que Vox no es socio de Gobierno ni compromete nada en Andalucía

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en el Congreso de los Diputados. Foto: J.J. Guillén (EFE) | Vídeo: EFE

"Vox no es socio de Ciudadanos ni del Gobierno de coalición y de cambio en Andalucía". El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, lo repitió varias veces y de distintas formas. Con toda contundencia. Ciudadanos, ratificó Villegas, "no se siente comprometido" con ninguna de las ideas o propuestas expresadas estos días en la negociación para la formación del Gobierno andaluz presidido por el popular Juan Manuel Moreno. Y se toman sus iniciativas como futuros proyectos no de ley que Vox presentará en el Parlamento andaluz y que sí estarán dispuestos a negociar, como con otros partidos.

Desde Ciudadanos no se tiene ningún empacho en confirmar que se han negado a sentarse en la misma mesa para negociar la investidura de Moreno en Andalucía. No querían esa foto y siguen sin quererla. Otra cosa será cuando comience la andadura del nuevo Gobierno andaluz y la vida parlamentaria. Fuentes de la dirección de Ciudadanos aceptan que entonces tendrán que sentarse, fotografiarse y hasta votar propuestas con Vox en Andalucía como lo han hecho en algún momento con Podemos y hasta con ERC o el PDeCAT en el Congreso en Madrid. Mientras tanto, la instrucción sigue siendo desmarcarse de todo lo que signifique Vox.

Villegas, que compareció este viernes en el Congreso para presumir de cómo avanzan los acuerdos del PP en Andalucía para cerrar un Gobierno de cambio, se agarró a las felicitaciones recibidas por algunos miembros de Alde, el grupo del Parlamento europeo en el que se ubica Ciudadanos, para resaltar la ideología liberal de su formación. Es otro detalle más de cómo se quieren distanciar de Vox, etiquetados como ultraderecha.

En ese contexto, propuestas de Vox como la de aprobar en Andalucía una Consejería de Familia específica y exclusivamente, a Villegas le parecen parte de su estrategia de ocurrencias y algo ajeno a cualquier compromiso que les vincule. El número dos de Ciudadanos aseguró de nuevo que su partido "ni sus diputados ni el Gobierno de coalición" están vinculados con ninguna de esas medidas planteadas por Vox y solo con las 90 propuestas acordadas con el PP. "El papel de Vox", les menospreció, "solo les vincula a ellos o al PP, no a Ciudadanos ni al Gobierno de coalición". Villegas, en cualquier caso, vaticinó que esas diferencias constatadas con Vox en las primeras 24 horas posteriores al acuerdo de gobierno no van a frustrar ni a tumbar esa expectativa de cambio en Andalucía.

Desde Ciudadanos se matiza que los puntos negociados y acordados entre Vox y PP no formarán parte del programa de Gobierno de coalición y, en todo caso, serán ideas que ese partido de ultraderecha podrá tramitar vía proyecto no de ley como otras formaciones de la oposición pero no como proyectos de ley del ejecutivo de Moreno.

El secretario general de Ciudadanos aprovechó también para indicar que su partido no tiene decidido ni mucho menos extender este pacto con el PP en Andalucía a otras comunidades autónomas o capitales y ciudades tras las elecciones locales de mayo. Al contrario, avisó de que si no ganan y pueden gobernar en solitario, algo muy improbable, se plantearán pactos a la carta según cada lugar. "Aspiramos a gobernar, algo que no se ha podido hacer en Andalucía porque no se ha ganado, pero si no es así aspiramos a que pasen cosas diferentes de las que han pasado hasta ahora en España e incluso en Andalucía", señaló Villegas.

El dirigente de Ciudadanos evitó entrar a la discusión o respuesta a los últimos ataques que les han lanzado desde Vox como un partido supeditado a las instrucciones de dirigentes franceses como Enmanuel Macron, el presidente de Francia. "Estamos acostumbrados a los insultos y ocurrencias de Vox pero nosotros no estamos a ese nivel", sentenció Villegas.