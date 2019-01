El tren que une Madrid y Zafra descarrila en Torrijos sin causar heridos

Un tren que cubre la línea que une Madrid y Zafra, en Badajoz, ha descarrilado a 500 metros de la estación de Torrijos, en Toledo, sin causar heridos. En el tren viajaban 33 pasajeros, un conductor y un interventor.

La incidencia ha afectado a otras líneas de la región, como la que une Atocha y Cáceres, o la Badajoz-Madrid. Todos los pasajeros serán trasladados por carretera hasta sus destinos, incluidos los del tren descarrilado. Julio Muñoz está en Illescas con su mujer. Él Iba a coger el tren de las 19.40 para bajarse en Plasencia. “No nos han informado de nada. Solo porque hemos preguntado. Yo al final no bajo a casa. Me va a venir a buscar mi hijo que vive cerca de aquí. Esto es más que vergüenza. Estamos a 14 de enero, no puede ser. ¿Para qué ha servido la reunión con el ministro del otro día?, ¿qué quieren hacer?”.

El maquinista ha sentido un fuerte golpe sobre el tren antes de descarralimiento, según fuentes de Adif. El aviso de la salida se ha recibido sobre las 19.40. El descarrilamiento del tren, que no ha volcado, se ha producido a la altura del kilómetro 84 de la vía férrea. Al tratarse de un lugar de vía única, la circulación se encuentra interrumpida. Hay al menos cuatro trenes de media distancia afectados, cuyos pasajeros harán un transbordo en autobús, entre Torrijos y Navalmoral, para evitar el lugar donde se encuentra el tren afectado, según informa Adif en sus redes sociales.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Torrijos, así como una ambulancia de soporte vital médico de Urgencias y una UVI. Fuentes de Renfe han confirmado que se va a enviar un "tren socorro" desde Fuenlabrada hasta Torrijos, que llevará a los pasajeros afectados hasta la estación madrileña de Atocha. El incidente se ha debido a una avería en el tren, del que se ha salido el eje. Cuando los viajeros sean desalojados, empezarán los trabajos para retirar el convoy de la vía, según las mismas fuentes.

Las averías en los trenes que unen Madrid con las poblaciones extremeñas son recurrentes. Hace dos semanas, más de 150 pasajeros se quedaron parados en Navalmoral de la Mata, Cáceres, por una avería.