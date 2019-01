El tren extremeño deja tirados a 180 pasajeros de noche y en mitad del campo: “Es intolerable”

El tren extremeño sigue igual que en 2018: parado. Para seguir con la tradición, este martes 1 de enero de 2019, dos trenes con destino Madrid han sufrido dos averías graves. El último ha dejado a 180 pasajeros tirados en mitad de un campo de Navalmoral de la Mata, Cáceres, en mitad de la noche. Este convoy tenía que haber salido de Cáceres a las 19.00, pero salió con una hora de retraso. A Madrid debería haber llegado a las 23:09. A las 23:30 de esta noche estaba parado a 180 kilómetros de la capital.

“Hay mucho cabreo”, cuenta por teléfono el placentino Alfredo Domínguez, de 31 años, “tenemos mucho frío. El ambiente es un poco tenso porque no tenemos luz y estamos en mitad del campo. Nos han dicho que no nos ponían autobuses porque no había. El tren arrancó de Navalmoral y se quedó parado unos kilómetros después. Ahora mismo estamos en mitad de la nada. Sin luz, sin calefacción”. Según Google Maps, a 20 minutos caminado de la estación.

“Esto es indecente. Hay un bebé. No hemos cenado nada. El presidente [Guillermo Fernández] Vara (PSOE) tiene que saberlo”, cuentan varios pasajeros a través de audios de WhatsApp. “Llamen a un taxi, por favor, yo no quiero un tren. Son las 23:50 de la noche. O me sacan o me bajo”, cuenta otra señora. “Es intolerable. Es una falta de respeto tremenda. Estamos enfadados y disgustados”, cuenta Pilar Gil, de 51 años. “La única máquina de cafetería que hay en el tren no funciona. Muchos pasajeros no hemos comido nada desde las 20.00 de la tarde. Y encima, la cafetería de la estación de tren de Navalmoral estaba cerrada”.

Un técnico de Renfe trata de arreglar la avería. José María Rivero

En una conversación informal entre el maquinista y los pasajeros, el técnico ha informado de que han tenido que llamar a un mecánico que estaba de vacaciones para arreglar el convoy. Según el maquinista, desde Madrid acordaron la decisión de arrancar el tren al no haber otra solución inmediata. Por eso el tren retomó la marcha desde Navalmoral. Y a los pocos minutos volvió a parar, otra vez.

La última avería grave ocurrió en el puente del 12 de octubre, que dejó tirados a cientos de extremeños. El trayecto Badajoz – Madrid cuesta 51,40 euros y tarda seis horas y 37 minutos, si es que llega puntual. En coche son cuatro. El Talgo, algo más rápido, volvió a circular en 2017 después de ocho años tras las quejas de los viajeros. Emplea cinco horas y ocho minutos al no parar en algunos municipios. En teoría. En la práctica siempre llega tarde porque de los más de 725 kilómetros de vías que hay en la región, ni uno está electrificado. Y solo cuenta con un carril. En algún momento del trayecto se cruza el tren que sube con el que baja, y uno de los dos tiene que pararse en alguna estación a esperar a que pase el otro.

En el trayecto de este martes viaja una madre con un bebé. “Está tranquilo mientras mama, el problema sería calentar un biberón (porque no hay electricidad)”, cuenta. La solución ha llegado pasadas las 23:30 de la noche. Renfe ha enviado finalmente tres autobuses y un tren para llevar a los pasajeros a sus destinos. Los autobuses saldrán desde Plasencia, a 60 kilómetros. El ferrocarril vendrá desde Talavera de la Reina, a 120. “Somos optimistas”, cuenta por teléfono el pasajero José María Rivero, “en algún momento llegaremos a Madrid”. A las 00:42 del miércoles no han llegado ni el tren ni los autobuses.