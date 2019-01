La Junta de Extremadura acusa de “inútiles” a los gestores de Renfe tras dejar tirados a 163 pasajeros en mitad de campo. El ferrocarril que partió de Badajoz a las 17:18 con destino Madrid sufrió una avería en Mérida que obligó a todos los pasajeros a cambiar de convoy. Allí, según fuentes de la Junta, había dos trenes. Pero en lugar de escoger uno más nuevo para continuar hacia Madrid, se escogió el más antiguo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hacen en el Gobierno extremeño. A la espera de conocer las respuestas, las consecuencias de esta decisión sí están claras: los viajeros llegaron a Madrid a las 3.40 de la madrugada del 2 de enero, con casi cuatro horas de retraso. Renfe ha emitido un comunicado de prensa pidiendo disculpas a los pasajeros y ha anunciado una investigación para conocer las causas concretas de la avería.

Un maquinista de Renfe trata de arreglar el convoy averiado. J.M.R.

“Ese tren viejo no era lo más seguro que se podía y tener y al llegar a la estación de Navalmoral se paró”, explica el director general de la Junta, José González. “El problema es que alguien se empeñó en continuar con ese tren hacia Madrid. Por eso se quedó parado en medio del campo. Si Renfe no tiene facultades para realizar el transporte en la región le pedimos que lo deje. No quisiera pasarme, pero si son unos inútiles...”. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara (PSOE), también ha emitido un comunicado a través de un tuit: “Ante los acontecimientos de esta noche exijo al Gobierno respuestas, explicaciones y acciones concretas”.

El tren llegó a Navalmoral de la Mata a las 21:30 de la noche. Y se detuvo. Pasadas las 22:15 arrancó de nuevo, pero se volvió a parar a los pocos minutos. Esta es la decisión que cuestiona la Junta porque, desde aproximadamente las 22.20 hasta las 1.15 del miércoles, el convoy no inició la marcha de nuevo. Y cuando lo hizo fue porque vino un tren desde Talavera de la Reina para remolcarlo de nuevo hasta la estación. Los 163 pasajeros estuvieron a oscuras durante esas horas. Sin luz, ni calefacción. Entre ellos había un bebé: “Está tranquilo mientras mama, el problema sería calentar un biberón”, decía su madre. “A Extremadura se nos ha dicho muchas veces que somos el furgón de cola de este país; yo siempre fui reacio a creérmelo. Pero ayer, me lo creí”, cuenta por teléfono Javier Granado, de 33 años. “Mi hermana y yo nos bajamos en Navalmoral y nos cogimos un BlaBlaCar. Tenía una reunión muy importante en Madrid a primera hora y no podía faltar”.

Las reacciones políticas e institucionales no se han hecho esperar. El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago: “¿Dónde están los nuevos trenes prometidos? El silencio de Vara es indigno como el tren que padecemos”. Monago presidió la Junta entre 2011 y 2015. Durante este periodo se descartó el AVE y se prometió “un tren rápido” para 2015. El diputado de Podemos cree “los paseos del ministro de Ábalos no están sirviendo para nada”, según ha informado la agencia Europa Press.

La plataforma por un tren digno Milana Bonita ha anunciado una demanda colectiva contra Renfe y Adif: “Ya van tres años. Esto es un desastre”, cuenta por teléfono su portavoz Juan Carlos López. “La situación es demencial. No se soluciona nada, no hay avances. Se habla del tren de alta velocidad pero de la realidad nadie se acuerda. Nosotros necesitamos un tren que nos una con Madrid con garantías. El problema de ayer colma todos los vasos de las paciencias. No queremos dimisiones, queremos soluciones”.