El PSOE andaluz advierte a Sánchez de que no hay fin de ciclo en la comunidad

En el PSOE analuz no han sentado nada bien las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista a la agencia Efe en las que afirmaba que en Andalucía “se ha cerrado un ciclo político”, en alusión al fin del período de 36 años en el que los socialistas han gobernado ininterrumpidamente en la comunidad. El secretario general del PSOE reconocía además que “en España se está abriendo un ciclo político y lo está abriendo el PSOE a nivel estatal”. En la cúpula andaluza consideran esas palabras “desafortunadas y un error de percepción política”, según aseguran fuentes cercanas a la dirección de los socialistas en esa comunidad.

“Cuando aún no se ha cerrado la formación de Gobierno y Vox está presentando condiciones inasumibles, Sánchez da por hecho que el acuerdo de PP y Ciudadanos para desbancar a los socialistas es una realidad”, sostienen desde el PSOE-A. Los socialistas andaluces interpretan que las circunstancias actuales, en las que todavía hay dudas sobre la investidura, no son el mejor el momento para desempolvar rencillas internas. Consideran, por el contrario, que Ferraz debería estar apoyando con claridad a la candidata socialista, Susana Díaz, y hacer un frente común ante el bloque de las derechas. “En Andalucía, el PSOE ha ganado las elecciones, no como en las generales”, recuerdan. “Andalucía es el presente y el futuro del partido, el 20% de los votos proviene de esta comunidad y eso no puede perderse de vista”, insisten.

Tras las elecciones, la dirección socialista ofreció su respaldo a Díaz para lograr su investidura, pero no ha sido clara ante el hecho de que pase a liderar la oposición. Sánchez, en la entrevista, eludió pronunciarse sobre su apoyo para que siga como secretaria general de los socialistas andaluces. “El futuro lo decidirán sus militantes”, indicó.

En el PSOE-A advierten a Sánchez de que lejos de cerrarse un ciclo político, “en Andalucía se ha abierto uno nuevo, como ya pasó hace cuatro años cuando se impidió el sorpasso de Podemos”. Avisan de que la irrupción de Vox en Andalucía no va a ser un caso aislado. Las fuentes consultadas sostienen que la valoración del presidente, “obviando que las políticas sobre Cataluña han incidido de manera determinante en el voto del PSOE”, preocupan entre las filas de los socialistas andaluces y en las de otras comunidades autónomas. “Nadie pone en duda este análisis salvo Sánchez”, señalan.