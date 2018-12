Susana Díaz se revuelve contra Ábalos: “Se regenera lo que está degenerado”

Si la dirección federal del PSOE abrió este lunes la puerta a que Susana Díaz dimita de sus cargos orgánicos si no logra mantener la presidencia de la Junta de Andalucía, ella la ha cerrado menos de 24 horas después. Díaz ha respondido a la invitación del secretario de Organización y número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, que habló de una "necesaria regeneración" en el PSOE andaluz."Se regenera lo que está degenerado. Y yo lidero un partido honesto y trabajador que se deja la piel todos los días por Andalucía. No estamos contentos por que haya tanta abstención, pero tenemos que responder al millón de andaluces y andaluzas que han confiado en nosotros", ha argumentado la candidata socialista en una entrevista en la cadena SER.

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía se ha mostrado dispuesta a quedarse como líder del PSOE y a trabajar para la investidura. "He ganado las elecciones y es mi responsabilidad", ha insistido. Aunque ha matizado que no lo hará si no tiene "los apoyos suficientes". También ha quitado hierro a las declaraciones de Ábalos, que considera sacadas de contexto por los periodistas. "Hablé con Pedro Sánchez y el tono fue cariñoso me dijo que ahí lo tenía para lo que hiciera falta para intentar evitar que la extrema derecha entre en las instituciones. La verdad es que muy bien", ha afirmado.

Con respecto al resultado logrado por el PSOE y la influencia que han podido tener las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña ha considerado que tendrá que ser la Ejecutiva Federal, de la que ella no forma parte, quien lo aborde este martes a las 12.30 en Madrid. El órgano ha convocado una reunión en la que se analizarán los resultados del PSOE en el 2-D.