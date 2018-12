Directo elecciones andaluzas: reacciones a la caída del PSOE y al auge de Vox

EL PAÍS

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha pedido autocrítica a su partido y a Adelante Andalucía tras las elecciones andaluzas en las que han perdido 300.000 mil votos, lo que califica como "un fracaso en toda regla" al que deberían responder también con dimisiones. Monedero, que no ocupa ningún cargo orgánico en el partido pero forma parte del consejo de sabios o gobierno en la sombra de Iglesias llamado Rumbo 2020, considera en un artículo en su blog Comiendo Tierra en el diario Público que la autocrítica no es suficiente después de haber perdido un tercio de los votantes que tenían. "En política, los errores se conjuran dimitiendo y no parece sensato que lleven los partidos (¿hacia dónde?) quienes han hundido a sus partidos. A no ser que sus partidos no les interesen y sean solamente herramientas personales o de pequeñas familias con el mandato de resistir a toda costa", afirma el profesor de Ciencia Política. (EFE)