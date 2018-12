El juez archiva la causa por acoso sexual de las temporeras de Huelva

El juzgado de primera instancia e instrucción 3 de la Palma del Condado (Huelva) ha archivado la investigación sobre el supuesto acoso y abuso sexual por parte de un empresario de la fresa contra cuatro temporeras marroquíes, una de ellas embarazada.

El juez entiende que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”, según consta en el auto del pasado día 10. Las denunciantes declararon en junio ante la Guardia Civil que el acoso por parte de su empleador fue habitual durante su estancia en la finca donde trabajaban y que el empresario las importunaba en su habitación. Una de las trabajadoras aseguró que el denunciado tocó sus genitales y su pecho.

El archivo responde a la petición del letrado del empresario investigado que calificó la denuncia de las temporeras de “maniobra” para evitar su vuelta a Marruecos una vez terminada la temporada de la fresa.

Los abogados de las mujeres solicitaron su regularización por circustancias excepcionales, pero la Subdirección General de Inmigración aún no ha respondido. En una entrevista a este periódico en junio, las temporeras, con hijos pequeños en sus ciudades de origen, manifestaron que su intención no era residir en España pero sí quedarse hasta ganar el caso para no ser repudiadas por sus familias.

La representante legal de las temporeras ha calificado el auto de “disparate jurídico” y ha anunciado que recurrirá el achivo. La abogada Belén Luján critica que el juez haya sobreseído la causa sin que se hayan realizado nuevas actuaciones y tras negarse a prorrogar la instrucción.

Una segunda causa abierta tras la denuncia de otro grupo de temporeras en Moguer continúa abierta.