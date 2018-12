Los poderes del Estado realizan en el Congreso un alegato a favor de la Constitución

Desde hace meses las Cortes Generales, con acuerdo del Gobierno —el anterior presidido por Mariano Rajoy, y el actual, por Pedro Sánchez, del PP y el PSOE respectivamente—, han trabajado para que el 40º aniversario de la Constitución, que se cumple este 6 de diciembre, tenga un significado especial. No solo por las cuatro décadas transcurridas sino por la fuerte crisis institucional, derivada del desafío secesionista en Cataluña, con consecuencias y efectos en los tres poderes del Estado.

De los discursos del Rey y de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se desprenderá el marco en el que se mueve España desde su perspectiva institucional. Las llamadas a la unidad nacional, el respeto a las instituciones, la defensa de la Corona, estarán en el texto de la presidenta del Congreso. En su mirada a 1977, cuando los partidos políticos se pusieron a la obra de desmontar la dictadura y alumbrar una Constitución democrática, recordará que hubo que hacer renuncias y que no fue sencillo, según señalan fuentes de su entorno.

Su discurso precederá al del Rey que será escuchado por sus padres, los reyes Juan Carlos y Sofía, ubicados en el centro del hemiciclo junto a los tres padres de la Constitución, Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca (los otros cuatro han fallecido) y los cuatro presidentes del Gobierno. La ausencia generalizada todos los 6 de diciembre de los presidentes autonómicos se romperá este año donde sí estarán presentes la mayoría de ellos. Todos han entendido que es una fecha especial. No acudirán, y eso no es novedad, los presidentes de Cataluña, Quim Torra, y del País Vasco, Íñigo Urkullu. Este último ha alegado en una carta “muy correcta” que no podrá acudir, según fuentes del Congreso.

También han excusado su presencia la presidenta de Navarra, Uxue Barkos y la de Baleares, Francina Armengol. Alguna novedad también se registra este año sobre la posición política de algunos grupos parlamentarios, manifestada en presencias y ausencias. No estarán los parlamentarios del PDeCAT, ERC, y Bildu, pero sí Unidos Podemos encabezados por sus jefes de fila, Pablo Iglesias y Alberto Garzón. El pasado año el líder de Podemos acudió a la recepción del 6 de diciembre, aunque no lo hizo el anterior.

Ausencias nuevas

Los diputados de IU vuelven al acto después de años de ausencia, en protesta por el cambio del artículo 135 de la Constitución, acordado por PP y PSOE, que puso el cerrojo al déficit del Estado. Regresa IU y se reafirma en su presencia Iglesias, pero sus correligionarios catalanes de En Comú Podem, no estarán en este aniversario. En los corrillos se darán las diferencias. Dentro de los constitucionalistas la división está entre quienes no quieren cambiar la Ley Fundamental y quiénes lo consideran imprescindible, como el PSOE, para salir de la crisis actual.