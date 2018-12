Urkullu se muestra preocupado por el modelo social que preconiza Vox

El lehendakari Urkullu, este viernes en el Parlamento vasco. L. RICO / VÍDEO: ATLAS

El lehendakari Iñigo Urkullu está preocupado por el modelo social que impulsa el partido de extrema derecha Vox. Los resultados electorales han concedido un relieve considerable a la formación liderada por Santiago Abascal. A la capacidad de influencia que ya ha tenido en el discurso del PP, y que ha provocado un viraje a la derecha durante la campaña, ahora se suma que sus 12 escaños resultan decisivos para sacar a la socialista Susana Díaz del Gobierno y aupar al PP, por vez primera en 36 años en Andalucía. En su opinión, el modelo solidario de bienestar social basado en las ayudas a los inmigrantes y a las personas con menos recursos podría resentirse, no solo en Andalucía, sino además generar inestabilidad en el resto de España. "Más que la recentralización que reclaman lo que me preocupa es el modelo social que promueve", ha criticado Urkullu. "No lo comparto para nada", ha dicho este miércoles en un Foro de Expectativas Económicas organizado por el periódico El Correo y el Banco Santander.

Urkullu es consciente de que cambiar el actual sistema de comunidades autónomas requiere de mayorías de las que Vox no dispone, y también de que la posibilidad de que empuje al PP a una reforma constitucional que retroceda a un modelo centralista previo a la España de las autonomías es remota. Pero sí es posible que, si el crecimiento de Vox se consolida en sucesivas elecciones, municipales, forales vascas y sobre todo europeas, su capacidad de influencia puede hacer cambiar muchas cosas en materia migratoria y frenar recursos para determinadas ayudas, además de complicar o eliminar la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, entre otros muchos recortes. En Euskadi, el sistema de Renta de Garantía de Ingresos garantiza un mínimo próximo a los 800 euros, a los individuos que no llegan a esa renta más otros 300 para vivienda. Ayudas que crecen en caso de ser familias de dos o de tres o más miembros.

Para el lehendakari, "ha sido una sorpresa" la irrupción de Vox con ese resultado, y ha invitado a los partidos a hacer "un análisis de las causas propias que han provocado estos resultados, más que las causas ajenas". De esa posible alianza de los partidos de derechas le preocupa "la extensión del riesgo de inestabilidad o de ingobernabilidad. En Euskadi es más habitual que pacten tres partidos, no así en Andalucía".

Elecciones generales

El lehendakari ha desvelado este miércoles que cuando Mariano Rajoy salió de la presidencia del Gobierno él era partidario de convocar elecciones generales, pero ha evitado dar su opinión sobre el momento actual: "No estoy en la piel de Pedro Sánchez, afortunadamente", ha comentado.

A Urkullu le han preguntado si, a la vista de los resultados, el PNV se arrepentía de haber dejado caer a Rajoy. El lehendakari ha recordado que en ese momento el PP fue condenado en una sentencia. "Como olvidemos esto, estamos haciendo un mal análisis. Como consecuencia, Ciudadanos retiró su apoyo, y una vez tomada esa decisión, el resto no podíamos garantizar el final de la legislatura. Hasta la sentencia, estaba la opción de [Rajoy] de dimitir como presidente del partido y mantenerse como presidente del Gobierno. No se hizo, y era necesaria la renovación por una cuestión ética", ha defendido.

Urkullu ha confesado que entonces, con la salida de Rajoy, pensó que la legislatura estaba agotada y que lo mejor hubiera sido la convocatoria de elecciones inmediatas. "No ha sido así. ¿Y ahora? No estoy en la piel de Pedro Sánchez, afortunadamente", ha señalado.