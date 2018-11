El Gobierno insiste en que el pesquero que rescató 12 migrantes frente a Libia vaya a un puerto “cercano”

El Gobierno insiste en que el pesquero de bandera española Nuestra Madre de Loreto, que el jueves de la semana pasada rescató a 12 migrantes frente a las costas libias, debe dirigirse a un puerto "seguro" y "cercano", preferentemente de Italia o Malta aunque tampoco ha descartado que pudiera ser de Libia, destino que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no considera seguro. Los náufragos temen regresar a este país, del que partieron en una barcaza rumbo a Europa. La vicepresidenta Carmen Calvo sostiene que "no hay ningún cambio de posición" en la política migratoria del Ejecutivo pese a las críticas de las organizaciones humanitarias a que España no acoja a la docena de personas, dos de ellas menores, rescatadas hace más de una semana por el barco de Santa Pola (Alicante). El Defensor del Pueblo ha pedido que desembarquen en territorio español "por cuestiones humanitarias", petición que el Ejecutivo socialista continúa ignorando.

"Todos estamos sometidos a las mismas normas", ha afirmado la número dos del Gobierno, que ha sostenido que se está actuando en "coherencia" con la política común europea. [El buque] tendrá que ir en arreglo a las leyes comunitarias al puerto más cercano", ha mantenido Calvo, que ha trasladado toda la presión por la resolución de la crisis a Bruselas: "Somos un gobierno que cumple las normas y nos parece que las tendría que cumplir todo el mundo (...) Si en algún momento un órgano comunitario tiene algo que decir, que nos diga o que diga al pesquero español a qué puerto se tiene que dirigir, que sea seguro y cercano".

El Gobierno señaló tras el rescate del Aquarius del pasado mes de junio, al poco de que se produjera el cambio de Ejecutivo, que no quería sentar un precedente sino dar una llamada de atención al resto de miembros de la UE para adoptar una estrategia migratoria de forma conjunta. La acogida al buque y el reparto entre distintos países de los migrantes rescatados tuvo lugar después de que Italia vetara a los barcos de las ONG que realizan operaciones de rescate en el Mediterráneo.

Calvo ha asegurado que el Gobierno está en comunicación permanente con el pesquero y que le preocupa que "esté en las mejores condiciones posibles" pero ha recalcado el Nuestra Madre de Loreto no se encuentra en aguas españolas y que se tienen que cumplir con las directrices comunitarias. El buque de rescate Open Arms, con personal médico a bordo y que se encontraba atracado en un puerto de Túnez, ha atendido este viernes a una de las personas rescatadas que los últimos días había sufrido varios desmayos.