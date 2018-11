Casado reconoce que la elección de Marchena les ha supuesto un “desgaste electoral y de partido”

FOTO: El presidente del PP, Pablo Casado, en la sesión de control de este miércoles. VÍDEO: Casado en la cadena SER.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reconocido este jueves que la crisis política abierta por la elección fallida del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está afectando a su partido al tiempo que ha defendido el respeto a la autonomía de los jueces. "Tanto respeto la independencia judicial que yo he asumido este desgaste electoral y de partido para avalar a una persona a la que ni siquiera conocía", ha explicado Casado en una entrevista en la Cadena SER. El líder popular ha aprovechado también para renegar del mensaje de whatsapp que hizo público el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, y asegurar que su contenido era "erróneo".

Casado ha responsabilizado al Gobierno de dinamitar, por sus discrepancias internas, el acuerdo político para renovar el Consejo del Poder Judicial y situar a Manuel Marchena en la presidencia. El líder popular ha sido muy crítico con la gestión política que el Gobierno ha hecho en esta crisis: "Quizás por rivalidades internas en el Consejo de Ministros entre miembros con acceso al Poder Judicial, lo que ha pasado es que se ha desencarrilado un pacto de Estado y encima se han tomado decisiones sobre la marcha simplemente para tensar electoralmente al partido de la oposición en plenas elecciones andaluzas, y eso es indecente".

De hecho, el líder del PP ha afirmado que se enteró de la polémica de los whatsapp "por la prensa" y que no rompió entonces el acuerdo por "respeto a la independencia judicial". "Creo que esto sí que es susceptible de que el presidente del Gobierno pida disculpas, no solo a este partido sino a los españoles y al interesado al que pusieron en la picota", ha proclamado.

Al ser preguntado expresamente si sabe quién escribió ese whatsapp y si lo está averiguando, ha respondido: "La verdad es que no lo sé y no me importa porque lo he rechazado igual. Lo he rechazado, primero, porque la información que da es falsa y por eso dí toda clase de detalles de cómo fue esta renovación en plazo del CGPJ".

En cuanto a si cree que lo escribió Cosidó fue la persona que lo escribió, ha dicho que no lo cree y ha añadido que reclamó explicaciones al portavoz del PP en el Senado tras difundirse esa información. "Me dijo que lo sentía mucho, que era una irresponsabilidad y que no tenía que haber reenviado ese mensaje" ha explicado Casado, antes de negar también que pudiera ser el exministro de Justicia, Rafael Catalá.