El ‘whatsapp’ sobre el Poder Judicial pone en la cuerda floja a Cosidó y abre otra crisis a Casado

FOTO: Ignacio Cosidó, en el Senado. / VÍDEO: Declaraciones de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, sobre el 'whastapp' de Cosidó. ULY MARTÍN / EFE

El portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha abierto una segunda crisis a Pablo Casado tras la dimisión de María Dolores de Cospedal por sus reuniones con el comisario encarcelado José Manuel Villarejo, hace menos de 15 días. Dos escándalos han colocado a Cosidó en la cuerda floja: los whatsapps que reenvió a 146 miembros del partido jactándose del control del Tribunal Supremo tras el pacto con el PSOE, y el supuesto encargo al Ministerio del Interior para robar al extesorero Luis Bárcenas documentos que podrían perjudicar al PP. "Está en el alero", señalan fuentes populares. "Esto es un desastre", añaden cargos de la formación política, en plena campaña electoral andaluza.

De momento, el PP mantiene en público su primera reacción habitual ante los escándalos y se defiende atacando. "La ministra Dolores Delgado [titular de Justicia] es la ministra más sucia políticamente del Gobierno", ha dicho este martes el vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto. Los populares responden a la tormenta política provocada por la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) culpando al Ejecutivo, y especialmente a Delgado, de la decisión del magistrado para tratar de descargar la responsabilidad sobre Cosidó. Según el PP, Marchena ha tomado esa decisión molesto porque se filtrara su nombre, pero su elección se conoció hace ocho días y entonces el PP se limitó a celebrar el pacto con el Gobierno, negociado precisamente con Delgado. La única novedad desde entonces ha sido la difusión, ayer, de los whatsapps del portavoz popular en el Senado. El líder del PP, Pablo Casado, evitó este lunes responder preguntas de la prensa. Hoy, ante el grupo popular en el Congreso, ha insistido en que la ruptura del pacto para renovar el CGPJ no se debe a "cualquier interpretación que se haya transmitido por móvil", en alusión a los mensajes de Cosidó, y ha asegurado que Marchena "acierta" al "no dejarse intrumentalizar", pese a que su renuncia llega 24 horas más tarde de la difusión de esos whatsapps.

Fuentes del PP aseguran que en realidad, Cosidó reenvió esos mensajes, que le habían llegado, a su vez, de otro miembro del partido. El PP niega oficialmente que fuera alguien de la dirección nacional y fuentes próximas al senador afirman que no señalará a nadie porque al reenviar esos whatsapp él los estaba asumiendo como si fueran propios.

Esos mensajes trataban de aplacar cierta inquietud en las filas populares por el hecho de que el PSOE tuviese mayoría en el órgano de gobierno de los jueces y que entrara en el mismo el juez José Ricardo de Prada, que juzgó el caso Gürtel. "Es bueno para la justicia española que deje de poner sentencias y pase a un órgano administrativo", llegó a decir el popular Carlos Rojas el pasado viernes en el Congreso sugiriendo que ese nombramiento era una patada hacia arriba que les beneficiaba.

En público, el partido ha dado por roto el acuerdo para renovar el Poder Judicial y asegura que ya no aceptan a Delgado como interlocutora. En privado, admiten que la revelación de los Whatsapp es "terrible", "un desastre que solo beneficia a Ciudadanos". El propio Cosidó ha asegurado este martes que la responsabilidad fundamental de la renuncia de Marchena y la ruptura del pacto es el Gobierno —"envenenaron el debate" , dice-, y no ha asumido autocrítica alguna. Preguntado por si pensaba dimitir, ha asegurado que no lo hará mientras tenga la confianza de Casado. "Ahora me siento respaldado por mi grupo y mi presidente", ha zanjado.

La dirección nacional da, no obstante, más importancia a otro escándalo que también afecta a Cosidó, la llamada operación Kitchen sobre un supuesto encargo pagado con fondos reservados que hizo el Ministerio del Interior al comisario ahora encarcelado José Manuel Villarejo para recuperar los papeles que el extesorero del PP Luis Bárcenas se llevó de la sede del partido. Cosidó era en ese momento director general de la Policía y el juez del caso Bárcenas, José de la Mata, ha pedido un informe urgente para saber si esa operación se pagó con fondos reservados.Fuentes de la dirección nacional afirman que "hay que esperar" par ver cómo evoluciona esa investigación, sin respaldar plenamente a su portavoz en el Senado. Si esa polémica empeorara, Casado podría dejarlo caer porque las mismas fuentes apuntan que su propósito es dejar atrás el escándalo Bárcenas y lo que llamó "vergonzantes prácticas del pasado" para volcarse en lo que considera una campaña electoral "permanente" y tener al partido movilizado ante un eventual adelanto de las generales.