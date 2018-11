Cospedal deja su escaño en el Congreso “para liberar al PP de cualquier ataque”

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este miércoles que deja su escaño de diputada en el Congreso. En un comunicado, la dirigente del PP explica que lo hace para “liberar al partido de cualquier ataque” tras el escándalo de sus conversaciones con el comisario encarcelando José Manuel Villarejo.

"Si es un pecado mortal haber hablado con un comisario de policía que por aquel entonces acababa de ser condecorado por el entonces ministro del Interior del PSOE, entonces, me equivoqué", afirma en su comunicado. "Pero en lo que seguro que me equivoqué fue en pedir a mi marido, Ignacio López del Hierro, que me ayudara en una interlocución que no era fácil. Me equivoqué a la hora de pedirle que ayudara al PP. Ahora él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo", añade.

La renuncia de Cospedal a su escaño llega solo dos días después de que la exsecretaria general aceptara dejar la ejecutiva del PP. A petición del presidente del partido, Pablo Casado, el secretario general, Teodoro García Egea, la citó en la sede de Génova para pedirle que abandonara el máximo órgano de dirección de la formación por sus reuniones con Villarejo, en las que ella y su marido hablan sobre pruebas del caso Gürtel o la posibilidad de investigar a Javier Arenas y al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ayer, Casado se desmarcó públicamente de lo considera "vergonzantes prácticas del pasado" y advirtió, ante el grupo popular en el Senado, que se reservaba la posibilidad de dar nuevos "pasos", según se fueran conociendo "nuevas revelaciones". Fuentes de la dirección nacional han calificado de "inaceptables" las reuniones de Cospedal con Villarejo.