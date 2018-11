Las grabaciones que han tumbado a Cospedal

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha anunciado este lunes su dimisión del comité ejecutivo, máximo órgano de dirección del partido, tras las sucesivas difusiones de las conversaciones de ella y su marido, Ignacio López del Hierro, con el comisario jubilado y encarcelado José Manuel Villarejo. Cospedal, que mantiene por el momento su escaño en el Congreso y el aforamiento judicial, ha dimitido después de que la página web de reciente creación Moncloa.com publicara en tres días distintos fragmentos de grabaciones, en los que se escucha a la exdirigente y su marido hablar sobre la trama Gürtel antes de que estallara el caso y pedir a Villarejo informes sobre compañeros de partido como Javier Arenas. Este es el contenido más importante de dichas grabaciones y su contexto:

El 'caso Gürtel'

La primera grabación de la que se tuvo constancia, publicada el miércoles 31 de octubre, sitúa a Cospedal junto a su marido y Villarejo en Génova, en verano de 2009. En el encuentro, el entonces comisario informó a la pareja de los movimientos policiales sobre investigaciones abiertas al PP por corrupción. Cuando se produjo la reunión, Cospedal llevaba un año al frente de la secretaría general del PP y tenía que gestionar la crisis por la operación judicial que desarticuló una trama de corrupción masiva vinculada a su formación política.

En una conversación se escucha a Villarejo detallar a López del Hierro las gestiones que había realizado: “Le dije [a Juan Cotino, ex director general de la policía, y alto cargo del PP valenciano], dile a tu sobrino [empresario valenciano implicado en la financiación ilegal de la formación conservadora] que limpien los papeles porque hay un registro ahí, pero en la medida de lo posible que tengáis resuelto el tema de las explicaciones… que vamos a procurar que no se encuentren datos interesantes y tal… [Cotino] Me dijo, no te preocupes. Hablé con él hace 10 días”. Villarejo también adelantó otras operaciones futuras relacionadas con causas de corrupción en Murcia o Alicante que afectaban a dirigentes del PP y que muchos meses después se produjeron.

Cospedal reaccionó con una nota pública en la que aseguraba que "los temas de los que se habla están judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió".

Javier Arenas

En una segunda grabación, publicada el viernes 2 de noviembre, se escuchaba a López del Hierro encargar a Villarejo elaborar un dosier sobre el papel del dirigente del PP Javier Arenas en la Fundación Asociación de Estudios Europeos, que llegó a presidir y en la que también participaban el extesorero Luis Bárcenas y el exeurodiputado Gerardo Galeote.

López del Hierro le pide recopilar "todo lo que pudiera averiguar" Villarejo en un trabajo que sería "pagado". "Pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos", asegura el empresario sobre los gastos para "indagar" la relación entre Arenas, Bárcenas y Galeote, según los últimos audios publicados por moncloa.com. "Arenas... está de informador, filtrando cosas... Lo que está claro es que está apoyando a LB [Luis Bárcenas] a muerte, pero a muerte", se escucha decir al comisario jubilado en una primera conversación con López del Hierro, quien insiste sobre el exministro: "La Fundación esa que tiene con Arenas y con Galeote...".

Cospedal se justificó en la COPE y aseguró que ella cumplía con su “obligación” cuando pidió información sobre Arenas en la reunión que mantuvo con Villarejo. “Yo conozco a Villarejo igual que lo conoce media España. No sé si tendrá a todo el mundo grabado, pero sé que ha hablado con mucha gente. Nunca voy a negar que lo conozco, porque yo tenía la obligación de recabar información”, explicó Cospedal. La ex secretaria general de los populares también dijo que "no se le llegó a pagar dinero”.

El hermano de Rubalcaba

La última de las grabaciones ha sido publicada este lunes y en ella Villarejo se ofrece a Cospedal para espiar al hermano del entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y sembrar dudas sobre la operación Gürtel, centrada en la corrupción del Partido Popular.

En las grabaciones, en las que se escucha a Villarejo en primer plano, el antiguo mando policial señala a Alejandro Pérez Rubalcaba como "el punto débil" que podía utlizar el PP contra el dirigente socialista en medio de la operación contra la trama Gürtel, cuya sentencia condenatoria terminó desalojando a Mariano Rajoy del Gobierno vía moción de censura el pasado mayo. En el audio, supuestamente grabado en septiembre de 2009, se escucha a López del Hierro, interesarse por la forma de "probar bien" la relación que existía entre el hermano de Rubalcaba y la agencia de detectives Método 3.