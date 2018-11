Casado hace una tibia defensa de Cospedal ante el escándalo de sus conversaciones con Villarejo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dado este jueves un tibio apoyo a la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal tras el escándalo de las grabaciones con el excomisario jubilado José Manuel Villarejo. “En todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido”, ha dicho Casado en una rueda de prensa en Huelva. El líder de los populares quería marcar así distancias con el caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para quien el PP exigió el cese después de que se conociera la existencia de grabaciones junto al policía actualmente encarcelado.

Esta ha sido la primera vez que el dirigente popular habla en público del escándalo, después de tres días de un inusual silencio. Las grabaciones entre la ex secretaria general y el antiguo policía han dinamitado la estrategia de PP contra el Gobierno, desempolvando los fantasmas de la corrupción y evidenciando la falta de regeneración. El apoyo de Cospedal, la primera candidata apeada en el proceso de primarias, fue vital para aupar a Casado a la presidencia de la formación el pasado mes de julio. Muchos interpretaban el mutismo del dirigente como el pago de ese favor. Aunque Casado ha buscado ser claro al respecto: “Mi compromiso es con los afiliados que me votaron, con la ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas hacia ellos".

El líder popular también ha querido despejar la incertidumbre que se cierne sobre las filas de su propio partido ante la posibilidad de que salgan a la luz más grabaciones que puedan explicar los “trabajos puntuales”, que Cospedal y su marido encargaron al excomisario en su visita a la sede central del PP, en Génova 13. “Desde la dirección nacional no hay nada que ocultar ni que temer por ninguna revelación que se pueda hacer. No estoy seguro de que otros partidos puedan decir lo mismo”, ha señalado.

Casado ha optado por no desviarse de la línea que hasta ahora había mantenido la formación: desvincular las grabaciones de Cospedal y Villarejo de las cintas entre el excomisario y Delgado. Cuando estos últimos audios salieron a la luz, el PP fue muy duro exigiendo primero la dimisión de la ministra por mentir, sacando adelante con sus votos su reprobación en el Senado. En lo que toca a la antigua dirigente popular sostienen que, hasta el momento, de las grabaciones publicadas no se evidencia la comisión de ningún tipo de delito y que, a diferencia de Delgado, la ex secretaria general no ha mentido. El escándalo llega en plena precampaña de las elecciones andaluzas.

La corrupción es la bandera más poderosa que está esgrimiendo el candidato popular a la Junta, Juan Manuel Moreno, contra Susana Díaz, no ya el escándalo del gasto en burdeles con dinero público del que ya se ha llamado como caso Faffe, que destapó el propio PP, sino de los ERE, cuya fase de conclusiones definitivas acaba de iniciarse esta semana. Desde el PP esgrimen la aparición de las cintas como una maniobra para desviar la atención del caso de los ERE, pero es difícil enarbolar la bandera de la limpieza política cuando la ex número dos del PP está implicada en lo que los propios populares han definido como las cloacas del Estado, en alusión a las grabaciones entre Villarejo y la ministra de Justicia.

Casado ha tenido que alterar su agenda de este puente, volcada en Andalucía, por el fallecimiento del padre de Mariano Rajoy. Mañana viajará a Pontevedra al funeral, pero este jueves ha asegurado que tratará de mantener de alguna manera las citas previstas en la región, en Málaga, Cádiz y Sevilla.