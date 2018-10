Cospedal admite que Villarejo informó a su marido de investigaciones de corrupción que afectaban al PP

La anterior secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha admitido este lunes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, entre otros delitos, informó a su marido, Ignacio López del Hierro, sobre la investigación de casos de corrupción que afectaban al PP. Así lo reconoce en un comunicado difundido después de que el portal moncloa.com hiciera públicas unas grabaciones realizadas entre junio y noviembre del año 2009 entre López del Hierro y el propio Villarejo.

Las grabaciones muestran, presuntamente, cómo el comisario suministraba información anticipadamente de operaciones policiales, como registros, para que los implicados pudieran destruir pruebas y dificultar las acusaciones por corrupción contra cargos del PP y torpedear las pesquisas en investigaciones como Gürtel, Brugal y Umbra. El comisario jubilado asegura en esas conversaciones que los planes que habían hecho habían funcionado. "Vamos a ver si conseguimos parar hasta septiembre lo de los pagos esos en b", afirma. La página web también ha difundido otro audio en el que se recoge que Villarejo avisó al PP valenciano para que destruyese material que comprometía al partido y dice que le trasladó el mensaje al entonces consejero del Gobierno de Camps Juan Cotino. Según se escucha en los audios, Villarejo aconsejó al empresario que Cospedal supiese lo que estaban haciendo.

"Se trata de conversaciones en las que el comisario jubilado cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al PP", afirma Cospedal en su comunicado. "Como es lógico y por la relación que tiene conmigo, esa persona [su marido], recibe la información y pregunta acerca de ella, pues puede ser un tema importante como luego se conoció. Lo que está claro es que los temas de los que se habla están todos judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió, ni por parte de Ignacio López del Hierro, ni por mi parte", añade la ex secretaria general del PP, actualmente vocal en la ejecutiva de Pablo Casado.

Cospedal insiste en que las grabaciones "no aportan nada" y asegura que tienen el objetivo de "cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo, cuando se ha evidenciado que no era cierto". El PP pidió la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, después de que se publicaran unas grabaciones suyas con el comisario retirado, también por parte de moncloa.com, un portal de información con menos de dos meses de vida.

El pasado 5 de octubre, preguntado expresamente por ello, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró que no le preocupaba que Villarejo hubiese podido grabar conversaciones comprometidas con miembros de su partido. En privado, no obstante, varios dirigentes populares admiten su temor a que sigan apareciendo nuevas grabaciones que afecten a Cospedal y a otros cargos de la formación política. "Habrá que ver cómo evoluciona, pero es un problema seguro porque volvemos a la dichosa corrupción", señala un dirigente popular. Las grabaciones se han conocido cuando Pablo Casado cumple 100 días al frente del PP. Los apoyos de la ex secretaria general fueron clave en su victoria en las primarias del pasado julio.