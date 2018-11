Cospedal justifica el encargo a Villarejo de un dosier sobre Arenas: “Cumplía con mi obligación”

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el Congreso. En vídeo, las declaraciones de Pablo Casado este jueves sobre el caso. FERNANDO VILLAR (EFE) / VÍDEO: QUALITY

Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, encargó al comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo, en prisión acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, elaborar un dosier sobre el papel del dirigente del PP Javier Arenas en la Fundación Asociación de Estudios Europeos, que llegó a presidir y en la que también participaban el extesorero Luis Bárcenas y el exeurodiputado Gerardo Galeote.

López del Hierro le pide recopilar "todo lo que pudiera averiguar" Villarejo en un trabajo que sería "pagado". "Pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos", asegura el empresario sobre los gastos para "indagar" la relación entre Arenas, Bárcenas y Galeote, según los últimos audios publicados por moncloa.com. "Arenas... está de informador, filtrando cosas... Lo que está claro es que está apoyando a LB [Luis Bárcenas] a muerte, pero a muerte", se escucha decir al comisario jubilado en una primera conversación con López del Hierro, quien insiste sobre el exministro: "La Fundación esa que tiene con Arenas y con Galeote....".

La ex secretaria general del PP ha asegurado este viernes en la cadena Cope que ella cumplía con su “obligación” cuando pidió información sobre Arenas en la reunión que mantuvo con Villarejo. “Yo conozco a Villarejo igual que lo conoce media España. No sé si tendrá a todo el mundo grabado, pero sé que ha hablado con mucha gente. Nunca voy a negar que lo conozco, porque yo tenía la obligación de recabar información”, ha explicado Cospedal. La ex secretaria general de los populares ha asegurado que "no se le llegó a pagar dinero”. Al ser preguntada sobre si consideraba que dicha reunión fue correcta, Cospedal se ha defendido insistiendo en que “no hubo ningún pago ni tampoco ninguna aportación de información posterior, ni hubo nada. Esta persona tenía una agencia de investigación autorizada por la policía”, ha afirmado.

Villarejo, que está acusado de encabezar una red de corrupción policial que elaboraba informes confidenciales para extorsionar a empresarios y políticos, rechazó cobrarle al PP por esta investigación. "Cómo le voy a cobrar al partido", señaló el comisario, ahora encarcelado, quien ante la insistencia del marido de la diputada popular sugiere que le consiga otros trabajos o pagos de empresarios. "Otra cosa es que cuando venga algún pago, o algún empresario o lo que sea, en un momento determinado digáis: "oye, contratad a este que es de confianza". Eso sí, pero yo cómo le voy a cobrar al partido. Anda que...", se puede escuchar a Villarejo en las grabaciones.

Este encargo llegó después de que en una grabación previa, publicada también este viernes, se escuche como en la reunión mantenida entre los tres en 2009 (Cospedal, López del Hierro y Villarejo), el comisario jubilado comenta a la dirigente del PP que el nombre de Arenas aparece en la investigación del caso Gürtel. Villarejo asegura que negocios de Bárcenas están "muy acreditados" con Arenas y le cuenta a Cospedal que el nombre del dirigente andaluz aparece en "anotaciones y en pagos". Villarejo explica a Cospedal que "hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con, y con..., momento en el que la exdirigente popular apunta: "Galeote". Arenas ocupó la presidencia de la Fundación de Estudios Europeos antes de cederle el testigo a Jaime Mayor Oreja. A mediados de 2009, cuando se grabaron los audios, la vicepresidencia de esta entidad la ocupaba Galeote mientras que el puesto de tesorero recaía en Bárcenas.

Esta semana también se conoció que Cospedal y su marido ofrecieron al policía hacer "trabajos puntuales" tras estallar el caso Gürtel. A cambio, Villarejo pidió que le pagaran esos posibles trabajos y, sobre todo, hizo hincapié en que la relación entre ellos se mantuviera discreta, algo que Cospedal le garantizó. La filtración de estos audios ha provocado que la actual dirección del partido muestra un tibio apoyo a la ex secretaria general del partido. “En todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido”, dijo este jueves Casado en una rueda de prensa en Huelva. El líder de los populares quería marcar así distancias con el caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para quien el PP exigió el cese después de que se conociera la existencia de grabaciones junto al policía actualmente encarcelado. Dirigentes del partido opinan que el escándalo "se veía venir" y que les devuelve al lugar del que pretendían salir. "Pablo tiene que deshacerse de ella, establecer un cordón sanitario, pero es difícil porque le debe todo: es presidente del PP gracias a Cospedal"