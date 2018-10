Cospedal se reunió con Villarejo para tratar el ‘caso Gürtel’

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reunió a finales del verano de 2009 con el entonces comisario José Manuel Villarejo, hoy encarcelado, para tratar asuntos relacionados con la investigación judicial abierta unos meses antes en el caso Gürtel. En el encuentro, grabado por Villarejo, estaba presente Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, a quien el entonces comisario informó, antes y después de esa reunión, de los movimientos policiales sobre investigaciones abiertas al PP por corrupción.

Cuando se produjo la reunión con Villarejo, Cospedal llevaba un año al frente de la secretaría general del PP y tenía que gestionar la crisis por la operación judicial que desarticuló una trama de corrupción masiva vinculada a su formación política.

Villarejo no estaba encargado de la investigación de la trama Gürtel, pero conocía los pasos de sus compañeros en ese caso y presumió ante Cospedal de tener información privilegiada. Fue desgranando las claves de la instrucción abierta en la Audiencia Nacional. Durante la conversación, el comisario puso énfasis en advertir a Cospedal de que quienes impulsaban la causa contra el PP eran Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, y el juez Baltasar Garzón, primer juez instructor del caso Gürtel.

En la grabación que hizo Villarejo se escucha a Cospedal preguntar al policía por algunos de los implicados en la trama, como el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, o algunos dirigentes de la Comunidad de Madrid.

Este periódico pidió ayer su versión a la ex secretaria general del PP sobre este encuentro con Villarejo sin encontrar respuesta. Antes y después de esa reunión, el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, mantuvo numerosas conversaciones con Villarejo en las que se interesaba por investigaciones del caso Gürtel y otras causas que afectaban al PP. Villarejo no sólo informaba a López del Hierro sobre causas abiertas, sino que le adelantaba información sobre operaciones previstas que afectaban a políticos del PP, según grabaciones difundidas por Moncloa.com. Estas grabaciones incorporan un catálogo de supuestos delitos cometidos por el policía. Villarejo revela secretos de investigaciones judiciales y admite que informaba de operaciones policiales previstas para que los supuestos corruptos destruyeran pruebas.

En una conversación se escucha a Villarejo detallar a López del Hierro las gestiones que había realizado sobre un asunto delicado para el futuro del PP: “Le dije [a Juan Cotino, ex director general de la policía, y alto cargo del PP valenciano], dile a tu sobrino [empresario valenciano implicado en la financiación ilegal de la formación conservadora] que limpien los papeles porque hay un registro ahí, pero en la medida de lo posible que tengáis resuelto el tema de las explicaciones… que vamos a procurar que no se encuentren datos interesantes y tal… [Cotino] Me dijo, no te preocupes. Hablé con él hace 10 días”.

Villarejo también adelantó a López del Hierro otras operaciones futuras relacionadas con causas de corrupción en Murcia o Alicante que afectaban a dirigentes del PP y que muchos meses después se produjeron.

Cospedal reaccionó ayer con una nota pública: “Como es lógico y por la relación que tiene conmigo, esa persona recibe la información y pregunta acerca de ella pues puede ser un tema importante como luego se conoció. Lo que está claro es que los temas de los que se habla están judicializados desde hace nueve años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió, ni por parte de Ignacio López del Hierro, ni por mi parte, secretaria general del PP, partido que estaba en la oposición”. En la nota aclara que ni ella ni su marido han negado que conocieran a Villarejo.