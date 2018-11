Casado pide que no les hagan partícipes de “vergonzantes prácticas del pasado”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha aprovechado este martes su discurso ante el grupo popular en el Senado para lanzar un doble mensaje tras la dimisión ayer, de María Dolores de Cospedal como vocal de su ejecutiva por los audios del comisario encarcelado José Manuel Villarejo. Por un lado, el líder del PP ha pedido que no les hagan partícipes de "conductas del pasado" que les puedan "avergonzar". Por otro, Casado ha denunciado una doble vara de medir los escándalos cuando afectan a su partido, a Ciudadanos, Podemos o el PSOE. "El PP se tiene que hacer respetar y no nos han respetado. Hay un desequilibrio mediático dependiendo de a qué partido afecten las supuestas irregularidades. No podemos aceptar que en España se liquide la presunción de inocencia y que se ceben con nuestra formación política".

Cospedal ha insistido estos días, incluso hasta el comunicado donde anunciaba su dimisión del comité ejecutivo, en que no ha hecho "nada malo" y cumplía su "obligación" cuando, por ejemplo, habló con Villarejo de investigar a su compañero de partido Javier Arenas. Fuentes de la dirección del PP no comparten en absoluto esa filosofía. Esas prácticas, aseguran, "son inaceptables".

Casado ha puesto este martes de ejemplo a la senadora Pilar Barreiro, que se fue al grupo mixto al ser imputada y ahora ha regresado cuando el Supremo ha archivado una causa contra ella por presunta corrupción. "Tu actitud te honró", dijo. Cospedal ha decidido mantener su escaño, sueldo y aforamiento como diputada. El líder del PP no le ha pedido que renuncie al acta, pero ante sus senadores hoy ha advertido que "con pleno respeto a la presunción de inocencia" y según "las revelaciones que se vayan conociendo", dará "los pasos" que considere "justos". Se trata, ha dicho, de buscar un "equilibrio exigente" y no caer en "afanes inquisitoriales".

Liberado (en parte) por la presión del escándalo Villarejo tras la dimisión (en parte) de Cospedal, Casado ha reclamado, en cadena, los ceses de la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el de Asuntos Exteriores, Josep Borrell; la de Edudación, Isabel Celáa y el de Ciencia, Pedro Duque. "