El PSOE y Podemos retiran su lista para el Poder Judicial tras la ruptura del pacto con el PP

Al final el PSOE y Podemos se han rendido a la evidencia. Las llamadas al PP del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantener el acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ han sido inútiles por lo el acuerdo se ha deshecho formalmente y por tanto no habrá votación este jueves.

La manera de hacerlo ha sido con la retirada de la firma del Grupo Socialista y de Unidos Podemos del acuerdo alcanzado con el PP tal como hizo el grupo popular en la tarde del martes.

Los socialistas y el partido de Iglesias quieren evitar que este jueves se produzca una votación con los nombres de la lista acordada y que no salga adelante ya que el PP no la va a respaldar. No se quiere cometer ese desaire con los jueces y magistrados que resultarían agraviados sin tener la menor responsabilidad en el conflicto político, señalan en fuentes de la dirección socialista