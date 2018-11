Sánchez hace un último llamamiento al PP para frenar la crisis en el Poder Judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de este martes en el Senado. EFE: Fernando Alvarado. Vídeo: ATLAS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento al líder del PP, Pablo Casado, para que frene la crisis abierta por la renuncia de Manuel Marchena a liderar el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez ha pedido Casado que no rompa el acuerdo que habían alcanzando el PSOE y el PP para renovar el Poder Judicial y voten a los candidatos que habían pactado los dos partidos.

Ambos líderes se han acusado este miércoles mutuamente de haber malogrado ese pacto. En la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha lamentado la radicalidad que percibe en la manera de hacer política del nuevo PP de Casado. "A su lado el señor Rajoy es un moderado. Y más serio que usted, que para tapar su vergüenzas rompe un acuerdo alcanzado con el Gobierno", en referencia al polémico mensaje de Whatsapp de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que cuestionaba la independencia del juez Manuel Marchena. Casado por su parte ha acusado al Gobierno de ser el responsable de que el acuerdo se fuera a pique por filtrar, según Casado, el nombre de Marchena, propuesto como presidente del CGPJ y del Supremo, antes de que el resto de vocales del Consejo, que son quienes formalmente eligen al presidente, fueran nombrados.

El PP, que este martes comunicó que retiraba su firma del escrito de candidatos para la renovación del CGPJ, busca ahora que el PSOE también retire la suya y evite mañana la votación en el pleno del Congreso que, salvo acuerdo de última hora, no saldrá adelante. Fuentes parlamentarias han indicado a EFE que la única manera de que esa votación no se produzca y se escenifique así la fractura entre las dos principales fuerzas políticas, es que el PSOE también quite su firma del escrito suscrito conjuntamente con los populares en el que proponían sus cuatro candidatos para vocales para el turno de juristas de reconocido prestigio.

Para que esos vocales sean elegidos, se necesita una mayoría de tres quintos del Congreso, absolutamente inviable sin la participación del PP. El PP comunicó este martes a las mesas del Congreso y del Senado su voluntad de retirar su firma a las candidaturas presentadas en ambas cámaras tras dar por roto el acuerdo con los socialistas después de que el juez Manuel Marchena renunciara a su candidatura para presidir el CGPJ en defensa de su independencia.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha emplazado este miércoles al PP a volver al acuerdo para renovar a tiempo el CGPJ, un deseo al que también se ha sumado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo