Pastor abronca a los partidos por el abuso de los insultos en el Congreso

La presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, ha puesto esta mañana pie en pared ante la escalada verbal en la Cámara baja, donde los partidos se han acusado de golpistas y fascistas. Pastor ha expulsado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras ser llamado al orden tres veces al enfrentarse al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a quien ha querido descalificar como "el ministro más indigno de la democracia" y "fascista". Pastor ha retirado los insultos del diario de sesiones.

Tras ser expulsado Rufián por Ana Pastor al no obedecerle después de llamarle al orden tres veces y continuar haciendo gestos, el resto de diputados de ERC presentes han abandonado también el hemiciclo en silencio. En la salida los parlamentarios republicanos han pasado justo por delante del escaño de Borrell y uno de ellos ha girado la cabeza en su dirección. Borrell luego ha denunciado que ese diputado le ha escupido. Los periodistas le han planteado al ministro si eso "era un gesto o le ha escupido" y Borrell ha respondido: "No voy a hacer la anatomía del escupitajo, estas cosas no deberían pasar".

"Estas cosas no deberían pasar, la presidenta ha estado muy bien, ha controlado la situación muy bien", ha señalado Borrell a la salida. El ministro de Exteriores ha reiterado que las palabras de Rufián no se deberían utilizar en un debate político, en el que entiende que sí son válidas las críticas, "pero no el insulto pero no para convertir la política en un cenagal". Borrell había acusado dentro de la sala a Rufián de "verter serrín y estiercol como lo único de lo que es capaz de verter" y más tarde, ya en los pasillos, ha precisado que esas expresiones eran una mera descripción: "Eso no es un insulto".

Desde fuentes de la dirección de ERC niegan que ningún miembro de su grupo parlamentario se haya escupido al ministro de Exteriores.

La presidenta de la Cámara ha aprovechado ese climax y la dureza de esos momentos para llamar al orden a todos los parlamentarios y recordarles que la institución se fundamenta en el uso de la palabra como herramienta política.

El enfrentamiento se ha producido tras una pregunta de Rufián en la que el diputado de ERC ha aprovechado para volver a acusar al ministro de ser "militante de una asociación derechista como Sociedad Civil Catalana (SCC)", en referencia al movimiento contrario al independentismo.

De acuerdo al reglamento, tras esas tres advertencias, Pastor ha expulsado a Rufián, a quien han seguido los representantes de su grupo. La presidenta ha aprovechado el enfrentamiento para dirigirse a los diputados, visiblemente emocionada, para reclamar el fin de los insultos en la Cámara, incluido el de "institutriz", un calificativo por el que se ha sentido aludida y que ha considerado machista.

Pastor ha ordenado la retirada del Diario de Sesiones de las palabras de "golpista" y de "fascista" que se desde este martes se vienen cruzando diputados del PP y Cs con los de ERC.