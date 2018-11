El PP libra a Borrell de ser reprobado por el Senado

El grupo popular ha librado este martes al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de convertirse en el segundo miembro del Gobierno de Pedro Sánchez reprobado por el Parlamento, después de que lo fuera a primeros de octubre la titular de Justicia, Dolores Delgado. El PP, con mayoría absoluta en el Senado, se ha opuesto a la moción del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) que pedía la dimisión de Borrell o su destitución por la venta de acciones de Abengoa.

La moción contó con el apoyo de los senadores nacionalistas catalanes y vascos (PNV y ERC, además del PDeCAT) lo que llevó al portavoz socialista, el expresidente de la Generalitat catalana José Montilla, a concluir que el problema no era la gestión empresarial del ministro ni tampoco su política exterior, sino el hecho de que defienda la unidad de España siendo catalán. “A ustedes el ministro no les gusta porque les recuerda que no representan al pueblo de Cataluña sino solo a una parte, una parte muy importante, pero una parte”, afirmó.

Aunque la moción no especificaba el motivo de la reprobación, la portavoz del PDeCAT, Marta Pascal, aseguró que esta respondía a una cuestión "de ética y no ideología": la sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por vender un paquete de acciones de Abengoa valorado en 9.030 euros en noviembre de 2015, pocos días antes de que la compañía, de cuyo consejo de administración formaba parte, presentara un preconcurso de acreedores. Sin embargo, el portavoz de ERC Jordi Martí, se explayó en recriminar a Borrell su activismo en contra del independentismo catalán; desde su participación en la manifestación de Societat Civil Catalana en Barcelona en octubre del año pasado hasta la retirada del estatuto diplomático al delegado de Flandes. “Nunca tendría que haber sido nombrado ministro de Exteriores”, concluyó.

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, adelantó que su grupo votaría en contra de la reprobación del ministro por “sentido de Estado” y por “mantener la unidad de las fuerzas constitucionalistas”, a pesar de que tenía, aseguró, “muchos motivos para criticarle” y le pidió “mayor contundencia, firmeza y determinación” para defender España frente al desafío soberanista en el exterior.

Finalmente, la moción fue derrotada por 23 votos a favor (PDeCAT, ERC, PNV y EH Bildu), 206 en contra (PP, PSOE y Ciudadanos) y 20 abstenciones de Podemos y Compromís.