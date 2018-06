Borrell: “Cataluña está al borde del enfrentamiento civil”

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, este viernes en Moncloa. FOTO: AFP / VÍDEO: ATLAS

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, ha pedido este domingo a la oposición en el programa El Objetivo de La Sexta que dejen de "buscar tres pies al gato" y que colaboren con el Gobierno porque Cataluña "está al borde del enfrentamiento civil". "Un enfrentamiento civil no es una guerra", ha matizado el titular de Exteriores. Borrell también ha abierto la puerta a recuperar algunos de los artículos del Estatut de autonomía catalán que fueron declarados nulos: "Eso requiere la participación de todas las fuerzas políticas", ha señalado en referencia a una reforma de la Constitución consensuada que permita incorporar artículos del texto catalán suprimidos por el Constitucional en el año 2010.

“Jamás he dicho que haya que desinfectar a los catalanes, sinó las heridas. Hay que curarlas antes de cerrarlas. Este gobierno, a diferencia del anterior, sí dialogará”. @conjosepborrell #ObjetivoBorrell pic.twitter.com/Tha95rrNxz — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de junio de 2018

El ministro del nuevo Gobierno socialista ha pedido a la oposición que colabore con el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez y que no se dedique a "trucar frases" cuando el Gobierno está intentando dialogar. "El 155 no está en aplicación, ha dejado de estar en vigor y las medidas que lo acompañaban también. El partido socialista demostró una gran lealtad, sería bueno que la oposición no buscara tres pies al gato como un servicio al país", ha apuntado Borrell.

Preguntado sobre el acercamiento de presos catalanes, Borrell ha asegurado que esa decisión es competencia de los tribunales, aunque ha reconocido que le gustaría que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras "estuviera en condiciones de participar en el debate político". "A mí me gustaría que el señor Junqueras y otros pudieran participar en el debate político. Me gustaría poder volver a discutir políticamente con el señor Junqueras", ha insistido el titular de Exteriores.

"Tengo el reconocimiento de Junqueras, de quien no ha huido. Estamos al borde de un enfrentamiento civil. Estoy leyendo el libro de [Quim] Torra que dice que Cataluña es una colonia y esta ocupada desde 1714. Dice él que hay que jugar la carta de Kosovo, conseguir que en Cataluña sea parecido y obligue a la comunidad internacional a actuar", ha dicho, y ha añadido: "Si alguien quiere plantear en Cataluña una situación parecida a la de Kosovo es que no sabe qué pasó en Kosovo. Yo no desearía eso para mi país". El ministro ha explicado que la línea de actuación del Gobierno se va a centrar en el diálogo, diferenciándose así, según Borell, de la estrategia de Mariano Rajoy. Eso sí, ha señalado que para ello Sánchez tendrá que "encontrar alguien con quien dialogar".

Además, Borrel también ha querido matizar unas declaraciones sobre la situación en Cataluña que el independentismo le ha afeado estos últimos días: "Jamás he dicho que haya que desinfectar a los catalanes, sino las heridas. Hay que curarlas antes de cerrarlas. Este Gobierno, a diferencia del anterior, sí dialogará. Las heridas hay que curarlas antes de cerrarlas, no se pueden cerrar en vano".

El nombramiento de Borrell como ministro de Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez no ha sentado bien dentro del mundo independentista. Una de las principales críticas salió del expresidente catalán Carles Puigdemont. Desde Alemania, donde está a la espera de que la justicia de ese país decida sobre su extradición por un supuesto delito de rebelión y malversación, dijo que Borrell es un perfil "de otro tiempo que se ha significado en la escalada de odio" contra Cataluña.