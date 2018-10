Flandes califica de acto “muy hostil” las represalias diplomáticas de España

FOTO: El presidente de Flandes, Geert Bourgeois, junto a Carles Puigdemont, en una reunión en Gante, en 2016. / VÍDEO: Declaraciones de Josep Borrell, ministro de Exteriores, sobre el delegado de Flandes en España, André Hebbelinck, este martes. JORDI BEDMAR / EPV (EP)

La crisis catalana agranda la brecha abierta entre Flandes y España. El presidente de la principal región belga, Geert Bourgeois, ha cargado este miércoles contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de revocar el estatus diplomático a su delegado en España, André Hebbelinck. Exteriores justifica la medida como la escenificación del malestar por las insistentes declaraciones del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, en las que descalifica la democracia española y apoya al independentismo catalán. Bourgeois, en cambio, ve la respuesta desproporcionada. Ha tildado el gesto de "muy hostil", y cree que el movimiento no tiene precedentes. "Es la primera vez que ocurre en la historia de la Unión Europea, desde la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1952 y probablemente desde 1945", lamentó el ministro presidente de Flandes en palabras a una radio local.



La crítica de Bourgeois se fundamenta en dos argumentos: opina que los mensajes de Peumans forman parte de la libertad de expresión. Y estima que las represalias contra su delegado diplomático apuntan en la dirección errónea, dado que es un representante del Ejecutivo flamenco, y Peumans lo es del poder legislativo. Ante lo que considera un trato injusto, Bourgeois, cuyo equipo dijo anoche a este diario que no había recibido notificación oficial de la decisión, espera tratar el tema con la embajadora española en Bélgica, a la que pedirá que se retire la sanción y se restablezcan los vínculos ahora rotos.



También ha reaccionado con dureza el presidente del Parlamento de Flandes, protagonista de la trifulca por sus ataques al Gobierno español. Peumans no ha suavizado su postura tras el castigo diplomático. "Todavía digo en mi país lo que creo que debo decir", ha afirmado. El dirigente del partido nacionalista N-VA, con el que el independentismo catalán mantiene lazos desde hace años, ha desmentido una de las frases que se le atribuyen. "No he comparado a España con Bosnia, eso es una gran mentira". Y ha emplazado al titular de Exteriores, Josep Borrell, a informarse mejor. Contra Borrell se ha expresado también el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que este miércoles le ha afeado su actitud con Flandes y le ha acusado de buscar enemigos en el extranjero.



Los rifirrafes generados por las controvertidas observaciones de Peumans comenzaron hace tres semanas, cuando se hizo pública la carta que remitió a la expresidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, actualmente en prisión provisional. En la misiva cuestionaba el pedigrí democrático de España. “El Gobierno de España no cumple las condiciones para formar parte de una Unión Europea moderna y democrática”, escribió. Pese a la protesta española por el contenido de la carta, lejos de arrepentirse, Peumans se reafirmó en su mensaje durante la inauguración de una exposición sobre Cataluña en la sede del parlamento flamenco, en la que estuvo acompañado del expresidente Carles Puigdemont. Y añadió nuevas cargas de profundidad a la relación con España al defender que "encerrar a políticos es un acto de violencia".

Esas declaraciones fueron la gota que ha colmado el vaso para el Gobierno español, que anunció que no acreditará a más representantes diplomáticos de Flandes. Ello no implica que su actual delegado deba dejar su puesto, dado que puede continuar desempeñándolo, eso sí, sin disfrutar de los privilegios e inmunidades propios de su posición.

La disputa se ha recrudecido justo en la víspera de un nuevo Consejo Europeo en Bruselas. En la reunión de jefes de Estado y de Gobierno participarán los líderes de los Veintiocho socios comunitarios, pero de momento no hay constancia de que el primer ministro belga, Charles Michel, vaya a aprovechar el encuentro para abordar la crisis con su homólogo español, Pedro Sánchez.