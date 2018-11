El Rey, en Perú: “Juntos somos más y mejores”

El Rey ha inaugurado este martes en Lima (Perú) el Encuentro Empresarial España-Perú, organizado por la Secretaría de Estado de Comercio/Icex con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Cámara de Comercio de España, y cuyo objetivo es abrir oportunidades de negocio entre ambos países. En su discurso, Felipe VI ha destacado que la colaboración y la cooperación entre España y Perú “no pueden sino hacernos más grandes”: “Juntos somos más y mejores”. La segunda jornada del viaje de Estado de los Reyes pone el foco en la economía y en este encuentro en el que participan 30 empresas españolas y 80 peruanas con 120 ruedas de negocio. En la actualidad, en Perú operan unas 400 empresas españolas, 300 de ellas pymes.

En ese sentido, el Rey ha instado a aprovechar el marco de este encuentro empresarial “para sumar nuevos resultados positivos en tantos ámbitos” de las relaciones bilaterales de España y Perú. Felipe VI ha añadido: “Y para seguir avanzando decididamente hacia el objetivo de alcanzar el potencial que corresponde a los grados de complementariedad, intereses comunes, afinidad y amistad que existen entre nuestros dos países”.

Acompañado por el presidente del Consejo de Ministros de Perú, César Villanueva, el jefe del Estado ha valorado la condición de “socios privilegiados” y la “relación mutuamente beneficiosa” de ambas naciones “tanto en lo económico como en lo político”. “Se trata de una relación proyectada en un horizonte temporal muy amplio, que abarca y trasciende, por ello, los distintos ciclos económicos de uno y otro país”, ha señalado en el hotel Hilton de Lima, donde se celebra el encuentro.

Como hizo en su intervención del lunes en el Palacio de Gobierno, el Rey ha valorado la recuperación económica de Perú, cuyo crecimiento sostenido en los últimos años ha sido el mayor de la región. Y también el compromiso de las empresas españolas de contribuir “a largo plazo” al “crecimiento equitativo, competitivo y sostenible”, así como a la modernización y prosperidad del país con transferencia de tecnología, conocimiento y “elevados niveles de responsabilidad social corporativa”. Según el Rey, tanto Perú como España “se encuentran hoy entre las economías que registran las mayores tasas de crecimiento en sus respectivas zonas de influencia: Latinoamérica y la Unión Europea”, lo que ha atribuido al “elevado grado de estabilidad macroeconómica”, que está “llamada a mantenerse en el tiempo”.

El presidente del Consejo de Ministros del Perú ha destacado los esfuerzos del Gobierno peruano para generar las condiciones de seguridad jurídica y confianza para que la economía fluya en el país y ha puesto en valor la colaboración de España en ese proceso. Villanueva también se ha referido a la ansiedad interna que está motivando este proceso de reforma política “en el estricto marco constitucional”. “Las reformas traen algún tipo de desconcierto inicial pero luego tranquilizan las aguas para que la nave llegue a buen puerto, que es fortalecer la institucionalidad en Perú”, ha manifestado. Con todo ha pedido la ayuda de España: “Solos no podemos”.

Perú, ha manifestado Villanueva, necesita “una alianza virtuosa” que le permita afrontar la inversión en la infraestructura destruida por el fenómeno de El Niño en el norte, para lo que ha calculado 8.000 millones de dólares. Pero no solo para restaurar los daños: “No queremos parchear un problema, Queremos hacer el problema la oportunidad para crecer en el futuro. Manejar las aguas y conducirlas hacia acciones benéficas. Necesitamos toda la ayuda posible, seguir creciendo para cerrar la brecha social”, ha expuesto. Villanueva ha admitido que para ello necesita ayuda y que esta no llegará si no es capaz de garantizar la estabilidad y la democracia, acabar con la corrupción, que está “instalada en todos los niveles”. Aprovechando el Bicentenario de la Independencia, que se celebra en 20212, ha señalado: “Queremos la independencia de tener un país transparente”.

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, ha considerado que en un momento preocupante por la vuelta al proteccionismo, España y Perú apuesten por el multilateralismo. “En un momento en el que están poniendo en cuestión el multilateralismo, y eso es extraordinariamente peligroso, españoles y peruanos debemos felicitarnos por nuestras relaciones fecundas y el aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrecen nuestra economía y nuestra sociedad”. Borrell ha elogiado los 20 años de crecimiento ininterrumpido de Perú, algo de lo que España no puede presumir. “Los españoles podemos decir que hemos vivido los últimos 40 años, los de la Constitución, como los mejores de la historia desde la batalla de Trafalgar”, ha equiparado.

Los sectores representados en el encuentro son, principalmente, agroindustria, agua y saneamiento, infraestructuras de transporte, tecnologías de la información y comunicación, turismo, arquitectura, consultoría, energía y servicios financieros. Desde los años noventa España ha realizado importantes inversiones en Perú en el área de las telecomunicaciones, las finanzas y la energía. Entre 2014 y 2017, el saldo comercial bilateral entre ambos países ha sido deficitario para España y favorable a Perú en cantidades que oscilan, según años, entre 600 y 900 millones de euros. Las exportaciones españolas al país han supuesto alrededor de 600 millones de euros anuales durante estos años. En 2017, España efectuó exportaciones al Perú por 893 millones de euros e importó bienes y servicios por 2.200 millones.