El Rey ofrece a Perú el apoyo de España frente a la corrupción

El Rey ha ofrecido este lunes al presidente de Perú, Martín Vizcarra, el apoyo de España en los principales retos que se ha marcado para la gestión política, entre ellos la lucha contra la corrupción, una lacra que también trata de combatir España. Vizcarra, que llegó a la presidencia del Gobierno peruano el pasado 23 de marzo, ha iniciado una serie de reformas para superar la crisis institucional y transformar su país. En su reciente discurso con motivo de las Fiestas Patrias definió sus prioridades en cuatro ejes, como ha recordado Felipe VI en su alocución antes del almuerzo que el presidente andino ha brindado a los Reyes en el Palacio Presidencia, en Lima, con motivo de su viaje de Estado a Perú.

Los retos de Vizcarra, que no está afiliado a ningún partido, son la integridad y lucha contra la corrupción; el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; el desarrollo social y bienestar de la población, y, por último, la descentralización efectiva para el desarrollo. “Deseo señalaros que en todos ellos podéis contar con el apoyo de España. Y cuando hablo de España me refiero, no solo al Gobierno y a las instituciones, sino también a nuestras empresas, a las organizaciones de nuestra sociedad civil y a nuestros ciudadanos”, ha ofrecido el jefe del Estado español.

En su intervención, Felipe VI ha señalado que el ingreso de Perú en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) “contribuiría de manera decisiva a la realización de los objetivos en esos cinco ejes”. Perú se ha propuesto formar parte de la OCDE para el año 2021, y el Rey ha subrayado que en ese empeño ha contado desde el primer momento, y seguirá haciéndolo en el futuro, con todo el apoyo español”. Según ha dirigido al mandatario peruano, España “conoce bien la seriedad de los esfuerzos desarrollados por el Estado y la sociedad peruanas”, así como “los avances logrados” para cumplir los estándares que exige la OCDE.

También se ha sentido complacido de “comprobar que las relaciones bilaterales” entre España y Perú “no han dejado de fortalecerse” y que ambos países tienen “una clara voluntad de trabajar por un futuro compartido sobre la sólida base que constituyen nuestras hondas raíces comunes”. En ese punto, ha destacado la coincidencia de que España y Perú se hallen inmersos, en paralelo, en la celebración de dos “hechos decisivos en la historia de ambos países”, como el 40º aniversario de la Constitución y el Bicentenario de la Independencia.

El Rey ha enfatizado la importancia de la Ley Fundamental española, “el marco legal de convivencia que ha permitido a nuestro país vivir la etapa de mayor prosperidad de su historia” y que “reconoce la singularidad de nuestra relación con las naciones de nuestra comunidad histórica”. Y ha dado la bienvenida a la conmemoración del segundo centenario de la independencia de Perú, que se celebra en 2021 y en la que España colaborará.

Vizcarra se ha referido a España como "un socio estratégico de Perú de primer orden". "Compartimos valores como la defensa y la consolidación de la democracia, la plena exigencia del Estado de derecho, la independencia de poderes, el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, así como la lucha decidida contra la corrupción", ha subrayado en su intervención. El presidente ha considerado decisivo "extirpar la corrupción" y fortalecer las instituciones del país para afrontar las "reformas indispensables" que necesita Perú.

Tras realizar una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Próceres, los Reyes, que llegaron este domingo a Lima, han sido recibidos por el presidente Vizcarra y la primera dama, Maribel Díaz, en el Palacio de Gobierno, donde los dos jefes de Estado y sus esposas han mantenido encuentros por separado antes de la firma de acuerdos bilaterales. En la reunión, Felipe VI y el presidente peruano han repasado las relaciones bilaterales, que “continúan atravesando un momento excelente” y han abordado “algunas de las cuestiones más relevantes de la escena internacional”, según ha revelado el Rey en las palabras pronunciadas tras la suscripción de los acuerdos en materia de defensa y armamento, televisión y ciencia. Entre esos asuntos relevantes no han faltado "las perspectivas para la próxima Cumbre Iberoamericana”, que comienza el jueves en Antigua, Guatemala.

El presidente Vizcarra ha impuesto a Felipe VI la mayor distinción del Congreso de la República, el Grado de Gran Cruz antes del almuerzo oficial y luego los Reyes serán recibidos por el alcalde de Lima en la sede de la Municipalidad Metropolitana, que los declara huéspedes ilustres de la capital. El Rey se traslada tras el acto al Congreso de la República. España y Perú quieren fortalecer sus relaciones con la visita de Estado de los Reyes, que finalizará el miércoles y que cuenta con una completa agenda de contactos institucionales, económicos, sociales y culturales.