El Congreso rechaza el intento del PP de limitar la exhibición de lazos amarillos

Todos los partidos con representación en el Congreso han criticado con dureza y rechazado este martes la proposición de ley del PP sobre "la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales", cuyo objetivo declarado era evitar la utilización de los lazos amarillos en los espacios públicos de Cataluña y su exhibición por parte de funcionarios. Hasta Ciudadanos, que apoyó su toma en consideración, ha cuestionado su necesidad y la ha tildado de "partidista y electoralista". Los demás partidos han justificado su rechazo en que se trataba de coartar la libertad de expresión. Para el PSOE, además, el PP quiere "emponzoñar la convivencia social y usar los símbolos como arma arrojadiza".

La portavoz del PP en la Cámara baja, Dolors Montserrat, asumió la defensa de esta proposición de ley y no escondió su pretensión fundamental de conseguir que el PSOE se retractara: "Queremos recuperar la democracia en las instituciones catalanas y respetar los sentimientos y la dignidad de todos frente a la ocupación abusiva del espacio público por los independentistas totalitarios que imposibilitan la concordia". Así interpretó Montserrat la necesidad de limitar la exhibición de lazos amarillos, que son utilizados para recordar la situación de los políticos independentistas que están prisión.

Montserrat ha reprochado a los socialistas que se desmarcaran de esta iniciativa para, inmediatamente, interpretarlo como el apoyo a sus "socios separatistas". Entre ellos, ha dicho Montserrat, está el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien ha acusado de subvencionar el enfrentamiento "con esteladas en los balcones, generando confrontación e incidentes entre los catalanes". La portavoz parlamentaria del PP ha dibujado un panorama de división total y consecuente drama en muchas familias catalanas por culpa del proceso separatista: "Los que llevan lazo nos están señalando a los que no lo llevamos", ha dicho. Con esta iniciativa, que ha sido rechazada, pretende "preservar la neutralidad de los espacios públicos". Desde la tribuna de oradores mostró fotografías ampliadas de lazos en la playa de Llafranc o en el mercado de Vic. Al portavoz de ERC, Joan Tardá, lo animó a que fuese "valiente, no cobarde" y fuesen juntos a esos lugares en defensa de símbolos nacionales y autonómicos como la senyera catalana.

Las apelaciones de Montserrat no tuvieron ningún eco en la cámara. Ni en los grupos nacionalistas catalanes, ni de otras autonomías, ni tampoco del PSOE o incluso de Ciudadanos. A todos les pareció una proposición poco oportuna y de tintes electoralistas, por la proximidad ahora de las elecciones andaluzas, convocadas para el 2 de diciembre. Solo se escuchó una voz a favor de la idea del PP, la de su socio en Navarra, Jesús Salvador (UPN), que llegó a recordar una reciente polémica por un sketch de humor de un cómico en el programa El Intermedio: "Por cada Dani Mateo que se suena los mocos con la bandera de España hay millones que la respetan y la quieren".

En el rechazo total a la proposición del PP coincidieron desde la portavoz de Bildu, Marián Beitialarrangoitia, que lamentó el nuevo intento de los populares de imponer "qué sentir, qué pensar y qué símbolos respetar" frente a un espacio público que debería ser más plural, hasta otros portavoces del grupo mixto, como el diputado independentista Sergi Mikel Valentí (PDeCAT), que etiquetó a Montserrat —a quien siguió llamando "ministra de Sanidad" por su última responsabilidad en el Gobierno de Mariano Rajoy— como "golpista del 36" o "franquista" por intentar limitar su libertad de expresión. Mikel Legarda, del PNV, tampoco compartió la pretensión del PP y le pareció "más importante proteger la libertad de expresión que la dignidad de los símbolos y menos aún si estos son expresión de iniciativas partidistas".

Tardá, de ERC, retomó la parte más personal de la intervención inicial de Montserrat, sobre la división en el seno de las propias familias, para narrar que en la suya más cercana hay miembros que no son independentistas como él y sin embargo se llevan bien, se quieren, y nadie ha expulsado a nadie. Y le planteó a la dirigente del PP que la culpa de su problema particular podría tener que ver con su carga ideolólgica. Tardá se mostró también contra restringir la libertad de expresión y, sobre todo, contra la supuesta neutralidad en los símbolos o incluso los edificios públicos: "El lazo LGTBI, el lazo rojo, el lila, el lema 'Bienvenidos refugiados' e incluso el lazo amarillo por supuesto que no son neutrales".

El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez fue incluso más duro. Despachó como "innecesaria" la proposición y lamentó que el PP use su cupo de presentación de estas iniciativas legislativas "electoralistas" para temas que no interesan a la ciudadanía. Gutiérrez lamentó ahí que el PP no les hubiese respaldado al máximo nivel en su reciente acto en Alsasua en apoyo a unos guardias civiles golpeados y cuestionó también que al PSOE "sanchista" le cueste tanto ensalzar a la bandera española en contra de lo que hacía en su momento otro socialista como José Bono.

El PSOE replicó con dureza a las llamadas del PP. El diputado Artemi Rallo reseñó que la verdadera intención de los populares era "emponzoñar la convivencia social, usar los símbolos como arma arrojadiza y buscar atizar el fuego del conflicto para extender las tensiones" en Cataluña. El portavoz socialista alertó sobre los riesgos de limitar en España espacios de la libertad de expresión que luego se puedan demandar, recurrir y perder ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que retraten nuestra debilidad en el campo de las libertades fundamentales.